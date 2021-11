Turismo no Extremo Sul

Muito bem lembradas as belezas do Extremo Sul do Estado, onde temos lindas praias, cidades com um passado histórico interessante e outras atrações (). Quando se fala também em veraneio, o Litoral Norte do Rio Grande do Sul é o mais citado, com razão. Mas, no Extremo Sul, temos ótimas praias, hotéis e tudo o que encanta para um bom veraneio, e eu cito as praias do Cassino, em Rio Grande, a maior do mundo, e a praia do Laranjal, em Pelotas, uma delícia. Quem quiser, agora a partir de dezembro, que vá conhecer as maravilhas do Extremo Sul do Estado. Não se decepcionará. (Carmen Maria Feliciano, Pelotas/RS)