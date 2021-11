Jornal do Comércio, edição de 16/11/2021, contracapa A Feira do Livro pós-pandemia vender mais 15% sobre 2019 é mesmo algo para ser festejado (). Estive lá e fiquei impressionado com a movimentação, ainda que com o número de estandes reduzido. Ler é muito importante na formação cultural e de aprendizado de todos nós. Quando aluna, cheguei a ter aulas de leitura, em voz alta, nas aulas de Português. Isso me fez pegar gosto pela leitura. Devem reativar essas aulas, os que lecionam português hoje em dia. (Idália Monteiro de Mello, Porto Alegre)

Vacinação

Impressionante como a antecipação de 6 para 5 meses desde a segunda dose levou milhares de porto-alegrenses aos postos de saúde para fazer a dose de reforço, a terceira, contra a Covid-19. Por isso, não surpreende que o Brasil tenha passado os Estados Unidos, em número de vacinados. Vacina é o que resolve. Vamos acabar com a Covid-19 e voltar à vida normal logo. (Maria Helena Sotero, Porto Alegre)

Juarez Fonseca

Jornal do Comércio, edição de 29/10/2021 Muito boa a Reportagem Cultural no caderno Viver (). O jornalista Juarez Fonseca entrevistou nomes famosos, ícones da música brasileira e colocará tudo em livro. Uma ótima ideia, para que a gente tenha mais conhecimento da vida de muitos nomes importantes, muitos dos quais ainda estão, felizmente, bem vivos e atuantes. Juarez Fonseca é da minha turma no Curso de Jornalismo da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), que estava junto do prédio da Reitoria. Entre os colegas, o querido e famoso (falecido) Carlos Urbim, Terezinha Turcato (também falecida), Telmo Cardoso Costa, Graça Fusquine, Berenice C. M. Pereira, Fernando Albrecht, Pedro Chaves, Itamar Vargas de Freitas, Neusa Demartini, que está lançando mais um livro, Gilberto Leal, Roberto Brenol Andrade e outros mais. Boas recordações de todos eles. (Inês Zoppas, da turma de Jornalismo/Ufrgs de 1969)

Acidente

Algumas redes de supermercados oferecem pequenos carrinhos elétricos para clientes com problemas de locomoção. Pois não é que eu peguei um deles e acabei sendo atropelado por uma senhora de idade, que também usava um carrinho. Meu carrinho virou e bati em uma prateleira de leite, que caiu. Nem eu nem ela ficamos feridos, felizmente. O gerente do super ofereceu inclusive que chamaria ambulância do plano de saúde que a rede tem conveniado, mas não foi preciso. Fica o alerta para que todos tenham cuidado ao usar estes pequenos veículos. Se a prateleira caísse em cima de mim, aí sim, eu poderia ter me pisado. (David S. Gerchmann, Porto Alegre)