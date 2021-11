"Viabilidade de Hidrovia Brasil-Uruguai ganha força", Jornal do Comércio, página 8, edição de 11/11/2021 Já vem até com décadas de atraso essa hidrovia Brasil-Uruguai (). O Rio Grande do Sul tem a Lagoa dos Patos que permite a ligação direta com Rio Grande, e o Uruguai, além de servir de via para escoar nossas safras, que são todas conduzidas por caminhões. Só espero que isso não seja, mais uma vez, um sonho que não se concretiza, como até agora. (Nélio Antônio P. Pavani, Porto Alegre)

Jaguarão

Pensava em ir até Jaguarão, no feriadão, mas não consegui vaga nos hotéis da cidade, que faz fronteira - via ponte - com o Uruguai, na cidade de Rio Branco. E isso que estamos com pandemia, mas o Uruguai está liberando o acesso de brasileiros vacinados. A procura por free shops uruguaios é muito grande, gaúchos compradores lotam hotéis de Jaguarão. Parece que, para muitos, dinheiro não falta. (Ricardo Bernardes Gonçalves, Porto Alegre)

Inflação alta

Jornal do Comércio, página 5, edição de 11/11/2021 Para quem tem mais do que 50 anos, falar em inflação alta não é nenhuma novidade (). Minha geração até se acostumou com a escalada dos preços, que mudavam semanalmente, quando não diariamente. O consolo que fica, se é que é mesmo consolo, é que a inflação, por conta da pandemia e o fechamento de vários setores da economia, atingiu até mesmo os Estados Unidos. Logo, não é um problema só do Brasil. Mas espero que ainda neste ano ou, no máximo, no início de 2022, ela comece a arrefecer. Queira Deus isso aconteça. (Elizabeth Noronha)

PEC dos Precatórios

O senhor Guilherme Stumpf (página 4, edição de 11/11/2021) fala em PEC da Irresponsabilidade. Irresponsabilidade é o que fizeram os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), dando poderes a governadores e prefeitos, que fizeram o fecha tudo e fique em casa, a economia a gente vê depois. Geraram desemprego, miséria e fome. Essa PEC é para possibilitar dar comida para 17 milhões de famílias. (Sadi Luiz Braga, Capão da Canoa/RS)

Eleições 2022

Os que comandaram, com sucesso e apoio popular, a Operação Lava Jato, que descobriu muitas vigarices em órgãos e empresas públicas do Brasil, agora estão entrando na política. Para os adversários da Lava Jato, isso é motivo de muitas críticas, pois, segundo eles, mostra que a Lava Jato era um aparelhamento político. Para mim, não foi isso, mas conseguiram, com decisões do STF, desmontar todo o grupo. Só espero que os ex-integrantes tenham algum sucesso nas suas empreitadas políticas. (Dionélio F. Moron, Porto Alegre)