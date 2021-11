Alta da inflação

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

"Inflação no País acelera e vai 10,67% em 12 meses", Jornal do Comércio, edição de 11/11/2021 A inflação ganha destaque em todos os jornais, rádios e tevês do Brasil (). No entanto, a alta de preços é um problema mundial por conta dos problemas de bloqueios em quase todos os países. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse que a sua maior preocupação, agora, é a inflação, que ele tentará fazer baixar. (Nelson Figueira Ramos)

Preço da gasolina

A gasolina já encosta em R$ 8,00 em Bagé (Jornal do Comércio, 09/11/2021) . Mas esquecem de dizer que é uma cidade fronteiriça e o combustível tem que ser levado até lá, e isso custa caro, justamente pelo gasto no transporte. Ora, vamos ver as coisas pelo lado real, não por opiniões. (Norberto Ludwig)

Barão de Itararé

"O humor e o legado do Barão de Itararé, 50 anos depois da sua morte" (Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 05/11/2021) . Muito bom! Parabéns! Criativa, divertida e inteligente a matéria sobre o Barão. O Jornal do Comércio contribuindo com a nossa cultura, obrigado. (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Entrevista especial

a entrevista com Esther Grossi ("Metodologia de ensino perpetua desigualdade", Jornal do Comércio, 08/11/2021) Muito boa, bem esclarecedora e com boas ideias. Só achei curioso como uma professora pode achar válido para inclusão social a chamada linguagem neutra. Na minha visão, uma modificação na linguagem não afeta em nada em relação a aceitação ou preconceito das pessoas, mesmo porque na língua portuguesa o que define o gênero é o artigo, não a palavra em si. No mais, se fosse para evitar constrangimento em grupos sociais, o sobrecomum A Criança teria que perder o "a" porque uma criança do sexo masculino poderia se ofender. (Manoel Mello Mattos)

Entrevista especial II

Em relação à entrevista, meu total respeito a quem pesquisa educação com base na experiência. Nós, educadores, também estamos cansados das teorias de gabinete! Nossa tese só pode vir de nossa sala de aula! Mas sem gestão democrática, não tem fundamento. (Tiesca Badeaz)

Aulas presenciais

Muito boa medida a volta obrigatória das aulas presenciais no Rio Grande do Sul e em outros estados. Os alunos não podem continuar presos em casa, junto com seus pais, e tendo um déficit de aprendizado que fará falta nas suas vidas profissionais. (Lucas S. Cerqueira)