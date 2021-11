Agora, o prédio foi vendido (Jornal do Comércio, página 8, edição de 05/11/2021) Quantos veraneios sensacionais milhares de servidores do Banrisul passaram na colônia de férias do Banrisul, em Rainha do Mar. Momentos alegres em outros tempos com certeza, mas muito agradáveis.. Ficarão as lembranças para muitos que aproveitaram o espaço, com suas famílias, amigos e conhecidos. (Roberto C. Rochemback, Gravataí/RS)

Esther Grossi

"Metodologia de ensino perpetua desigualdade", Entrevista especial, JC, edição de 08/11/2021 Mais uma vez quero parabenizar o Jornal do Comércio. Nesta oportunidade, pela excelente entrevista com a educadora Esther Grossi (). Que pessoa lúcida e clara sobre os problemas de alfabetização em diferentes níveis sociais. É uma jovem de 85 anos! (Aldo Mellender de Araújo, Departamento de Genética, Instituto de Biociências/Ufrgs)

Marília Mendonça

Continuam as recordações da excepcional cantora Marília Mendonça, tragicamente falecida, junto com outras quatro pessoas, em acidente aéreo. Ela marca, mesmo com muita pouca idade, 26 anos, toda uma geração de brasileiros que adoravam as suas músicas contando histórias de amor, assumidas ou desfeitas, encantando a todos. Que Deus a tenha sempre. (Joana Bacellar Ribeiro)

Marília Mendonça II

Novamente estamos presenciando mais uma tragédia anunciada: o acidente aéreo da cantora Marília Mendonça, uma jovem de 26 anos, mais uma vida de tantas perdidas por falta de visão no Brasil em prevenção de acidentes de risco. Era uma catástrofe anunciada por vários pilotos sobre a torre de alta tensão sobre o local para aterrissagem das aeronaves. Relembrando quantas mortes anunciadas na BR-448 na descida da ponte da curva da morte. Até quando vamos anunciar essas irresponsabilidades no Brasil? Vamos aguardar. (Marcelino Pogozelski, diretor da UGT/RS)

Voluntários da Pátria

Há anos que ouço falar na revitalização da rua Voluntários da Pátria, artéria importante da cidade. Mas ela está abandonada, mesmo sendo paralela à muito importante avenida Farrapos, construída pelo grande prefeito Loureiro da Silva. Pois a Voluntários hoje é um grande depósito de lixo e de material reciclável. Está abandonada. Dá pena ver. Restam muitos grandes prédios - abandonados - que antes serviram para pequenas indústrias e armazéns de estocagem ou depósitos de produtos. Pouquíssimos prédios residenciais. Está desvalorizada. Se a prefeitura de Porto Alegre não promover uma revitalização, será um triste sinal de abandono da Capital. (Graziella S. Morandi)