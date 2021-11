Novos voos no RS

"Gol terá quatro novos voos do Interior do RS a São Paulo" (série Plano de Voo, Jornal do Comércio, página 10, edição de 08/11/2021) . Até que enfim acordaram os governantes do Rio Grande do Sul, menos impostos e mais negócios. E com a localização geográfica do Rio Grande do Sul no Brasil, é preciso ter ligação por aviões. (Francisco Klock)

Feira do Livro

as vendas na Feira do Livro vão "explodir" (coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, página 5, edição de 08/11/2021) Estive na Feira do Livro, após alguns anos sem ir lá, no domingo à noite, e fiquei surpreso com a movimentação, com o grande público, com o número de estandes e com as sessões de autógrafos. Agora, dizem que. É a volta dos bons tempos. Parabéns aos porto-alegrenses e a todos que prestigiam a Feira e ao hábito da leitura. (Nelson Moura de Aguiar, Porto Alegre)

Marília Mendonça

Uma comoção nacional causada pela morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos. Idolatrada por milhões de brasileiros com músicas que enaltecem a chamada "sofrência", pois contam, resumidamente, histórias de amores desfeitos ou com problemas com casais, ela encantava. Lastimável morrer tão moça. (Júlia Soraya Mesquita, Porto Alegre)

Marília Mendonça II

Não sei se sou eu apenas, mas penso que a cantora Marília Mendonça tinha muito mais fãs no Brasil e menos aqui no Rio Grande do Sul. Mas ficou provado que ela era adorada por milhões, com músicas no estilo sertanejo. Um acidente aéreo a levou com apenas 26 anos, uma tristeza muito grande. Que Deus a receba para que sua luz seja eterna. (Marília Paula Lentesce)