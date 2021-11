Enquanto por aqui continua a discussão sobre o passaporte vacinal, a Argentina abriu suas fronteiras para os turistas, mas exigindo o passaporte vacinal (Jornal do Comércio, página 8, edição de 04/11/2021). É muito importante que todos se vacinem contra a Covid-19, que está voltando na Europa. Dizem que, por lá, quem está pegando o coronavírus são justamente os que não se vacinaram. Então, vamos todos nos vacinar, embora o Brasil tenha um bom percentual da sua população já imunizada. (Rafael S. Santini)

O senador Humberto Costa (PT) apresentou projeto para permitir que empregadores demitam quem se negar a tomar a vacina da Covid-19. O governo Bolsonaro baixou portaria para descaracterizar a ausência de certificado de vacinação como justificativa para demissão de empregado por "justa causa". Quem você acha que está com a razão? Na Conferência Internacional do Trabalho, de junho de 2021, os delegados de governos, empregadores e trabalhadores de 181 países (inclusive o Brasil) adotaram por unanimidade o "Chamamento mundial à ação para uma recuperação centrada nas pessoas", o qual compromete os países a "trabalhar por uma recuperação econômica e social da crise que seja plenamente inclusiva, sustentável e resiliente" e os insta a aplicar políticas que "deem prioridade à criação de trabalho decente para todos e que corrijam as desigualdades". Não sei se a OIT se posicionou especificamente quanto à exigência de certificados de vacinação, mas pergunto se pode ser "inclusiva" e "decente" uma exigência dessas para que o trabalhador mantenha seu ganha-pão. O governo Bolsonaro age coerentemente com seu posicionamento em favor do respeito à liberdade individual e da preservação dos empregos. (Dagoberto Lima Godoy)