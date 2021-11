Rosário do Sul terá uma usina eólica com investimento previsto de R$ 1,3 bilhão (Jornal do Comércio, Economia, página 8, edição de 03/11/2021) Quando o mundo todo está preocupado com a poluição que traz doenças, com as emissões de gás carbônico de tudo que é lado, é bom saber que. O Rio Grande do Sul tem que continuar avançando na geração de energia limpa. É o futuro, que está muito mais próximo do que imaginamos de energia aproveitando os ventos fartos que temos por aqui, da mesma forma que as placas para tirar energia do sol. (Télvio Moranti)

Com a Palavra

Tânia Cosentino, presidente da Microsoft do Brasil, de que a tecnologia deve estar focada nas pessoas (Com a Palavra, caderno Empresas&Negócios, Jornal do Comércio, edição de 01/11/2021) Falou muito bem e disse algo importantíssimo. Hoje se vê muita coisa boa, mas que se esquece de focar em todos nós, seres humanos. Parabéns para ela. E uma mulher no comando da Microsoft mostra que elas chegam aonde querem, quando se dispõem a tanto. Capacidade e inteligência têm. É só querer, não? (Marilena Dutra)

Praça da Matriz

coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, edição de 01/11/2021 Vão terminar quando as obras de recuperação da Praça da Matriz, a mais emblemática da Capital, pois no entorno estão os Três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, além da Catedral Metropolitana? Não pode levar tanto tempo para deixar a praça limpa e bem conservada, com o espetacular monumento a Julio de Castilhos, mesmo que o seu nome oficial seja outro (). Estou esperando para voltar a circular por ali, como faço desde quando era adolescente. (Goytacaz Antônio P. de Lima)

Transporte coletivo

São muitas discussões sobre a crise do transporte coletivo, mas o que precisamos esclarecer é que essa situação foi construída há décadas. O pior resultado de tudo isso fica para o cidadão/usuário, que paga caro por um péssimo serviço. Não cansamos de dizer que os metrôs-elevados ganharam monstruosa importância em várias cidades do mundo, mas só aqui não resolvem, talvez, na nossa visão, essas cidades estejam erradas, só nós estejamos certos! Algum tempo atrás foi sugerido ao governo municipal um projeto de metrô-elevado, usando os espaços de avenidas (canteiros centrais), sem interferir nas edificações e evitando alto custo em desapropriações. Temos claro conhecimento de que é possível construir uma solução compatível financeiramente, sem excluir os modais existentes e modernizando todo o sistema, com nova mobilidade, preço civilizado, respeito ao meio ambiente e, sobretudo, humanizando nossa Capital. (Marcelino Pogozelski, diretor da UGT)