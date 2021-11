"Concurso de arquitetura seleciona 5 projetos no Rio Grande do Sul" (coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, edição de 03/11/2021) Em relação ao texto, os molhes da barra em Rio Grande já tem, há bastante tempo, um projeto muito bom. Só que até hoje não saiu do papel pela burocracia que emperra tudo que se tenta fazer na cidade. Vai ser mais um projeto que vai ficar no papel, pois quando depende das licenças, principalmente da Fepam, a coisa não sai. E ainda tem os que tentam se promover em cima de situações, ajudando a ampliar o leque de empecilhos, para depois tirar proveito tentando cargos eletivos. (Jorge Alberto Martinez Lopes)

Teto de Gastos gaúcho

Jornal do Comércio, página 18, edição de 01/11/2021 Fará muito bem a Assembleia Legislativa se aprovar também um limite para os gastos do governo estadual. Não se pode gastar além do que se ganha, no caso, arrecada (). Todos nós sabemos disso e também os governantes têm que cuidar dos gastos, do teto, de um limite. (Marly Freitas de Castro, Porto Alegre)

Juros

Juros em 7,75% ao ano são muito altos. Mas não entendo por qual motivo tanta gritaria e alarmismo. No resto do mundo, os juros também subiram. É a crise da pandemia, como era mais do que certo de que ocorreria. (Túlio F. da Rocha)

Sacrifícios

O povo brasileiro vem pagando a conta de corrupções, enriquecimentos ilícitos e péssimas administrações públicas nos últimos 40 anos. São juros altos, inflação descontrolada em todos os setores como combustíveis, medicamentos, alimentos, serviços e moradia; além da brutal carga de impostos. Então, é mais que justo e urgente que a classe política, ministros, governos, forças armadas e os diplomatas no exterior também deem suas partes de sacrifício, reduzindo mordomias, cabides de empregos, excesso de privilégios e aposentadorias diferenciadas que estão consumindo bilhões de reais. Cortem pelo menos 25% de todos os valores que ainda sobrarão outros bilhões para suas necessidades. Temos um lindo e rico País, pena que muito mal administrado. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, representante comercial, Porto Alegre)

Esporte

No Brasil, só o futebol interessa. Mas já tivemos outros tempos em que o basquete e o vôlei eram bastante valorizados, especialmente aqui na Capital, Porto Alegre. Campeonatos muito fortes e com times que marcaram época, quando a dupla Grenal, mais o Cruzeiro, os clubes sociais e as pracinhas da prefeitura mantinham equipes boas e competitivas em certames que atraíam muito público e com grande cobertura especializada da imprensa dos anos de 1940 e 1950. (Nei Castro de Oliveira)