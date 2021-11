O progresso não para, principalmente na área da tecnologia. Agora, neste dia 4 de novembro, acontecerá o leilão do 5G, em que estarão concorrendo as grandes operadoras que já atuam no Brasil (). A concorrência faz com que novidades sejam lançadas com vigor pelas operadoras. Quando me lembro que esperei cinco anos por uma linha fixa de telefone aqui em Porto Alegre e hoje se sai com um celular funcionando perfeitamente da loja onde compramos o aparelho é que se pode entender a espetacular mudança. E para muito melhor. (Luiz Carlos Mendel Torres, Porto Alegre)