Alta dos juros

Jornal do Comércio, página 5, edição de 28/10/2021 Os que entendem de finanças e da ação do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central repetem que a elevação dos juros é para combater a inflação (). Mas, na prática, o que todos sentem é que os preços aumentam, tudo, inclusive dos aluguéis, com a inflação alta. Juros em 7,75% ao ano é uma demasia. E os salários, sempre represados... (Ernesto A. Negreiros, Porto Alegre)

Construção civil

Nunca vi tanta construção de edifícios em Porto Alegre como agora. É um edifício atrás do outro nos bairros. No entanto, os preços estão acima da média das possibilidades dos possíveis compradores. Apartamento de 2 quartos, com cerca de 60 metros quadrados, uma suíte e estacionamento, por cerca de R$ 500 mil. Isso é muito caro e a maioria, mesmo querendo ter uma casa própria, não tem como comprar, aqui em Porto Alegre. (Nelson Ramos)

Líbano

publicado no Jornal do Comércio (coluna Livros, caderno Viver) O Líbano no Brasil foi um excelente trabalho do colunista Jaime Cimenti,, pelo qual dou nota 10. (Pedro Domingos, Pelotas/RS)

Aulas presenciais

Finalmente voltarão as aulas presenciais, mas, como sempre, com críticas. Tem gente que não quer mais voltar ao trabalho em 2021. Só em 2022, e a partir de março... Assim é muito bom ser servidor público, como é a maioria dos que reclamam da volta presencial nas escolas. (Manoel Soares Vital, Porto Alegre)

Aulas presenciais II

Professora me informou que no seu colégio público estadual não tem nem mesmo papel higiênico nos banheiros. Por isso, ela é contra a volta das aulas, sem que as escolas estejam devidamente aparelhadas para o uso coletivo. (Maria Alzira Rubillar, Porto Alegre)

Terceira via

Aos poucos vejo que estão surgindo nomes para compor uma chamada terceira via para a disputa pela presidência da República nas eleições do ano que vem. Pelo que se nota, incluindo as pesquisas, a maioria dos brasileiros não quer mais saber de Jair Bolsonaro e de Lula (PT). Logo, o caminho está aberto para a terceira via, seja com Sergio Moro ou Hamilton Mourão (PRTB), nomes que se complementam, não? (Télvio Souza de Aguiar)