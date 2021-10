"Fim das gambiarras nos postes da Capital", do vereador Ramiro Rosário (PSDB) publicado no Jornal do Comércio (página 4, edição de 26/10/2021) Com relação ao artigo, enaltecendo a atuação de empresa privada que informou a retirada - a passo lento - da fiação excedente dos postes de Porto Alegre, esclareço que a empresa está apenas cumprindo a legislação. A Lei 12.380/2018, de minha autoria, regulamentada em 2019, determina a retirada de fios e cabos deixados por empresas de energia elétrica, telefonia, internet e outros serviços nos postes na Capital. Enviei recentemente à prefeitura pedido de informações sobre a fiscalização do cumprimento da lei para sabermos o que de fato já foi retirado das ruas. Queremos que todas as empresas cumpram a lei e efetivem a retirada de fios e cabos que poluem visualmente a cidade, provocam transtornos em dias de temporal e colocam pedestres em risco. (Airto Ferronato, vereador de Porto Alegre, PSB)

Correios

Recebi no dia 23 de outubro deste ano a comunicação sobre o IRPF de 2020 para a Declaração de Ajuste Anual de 2021 da minha fonte de pagamento... Também recebi agora em outubro a declaração para o IRPF 2021 sobre o aluguel de um apartamento, despachada em março de 2021... Se eu não tivesse procurado, ido buscar, multa na certa da Receita Federal, pelo atraso na declaração. (Márcia Gonçalves Ribeiro, Porto Alegre)

Correios II

A Covid assustou demais o pessoal dos Correios, pois recebi em setembro um monte de correspondências acumuladas desde maio de 2021. Um exagero, mesmo com o resguardo exigido pela pandemia. (Maria Thereza Pimentel, Porto Alegre)

Grêmio

Sou sócio do Grêmio desde os 13 anos, ocasião do cinquentenário em 1953. O Grêmio com sede administrativa no 5º andar do Edifício Brasília e o estádio de madeira na baixada da rua Mostardeiro, próximo ao antigo Hipódromo no Bairro Moinhos de Vento (hoje Parcão). Na década de 1940, o Grêmio conquistou apenas os títulos de campeão da cidade em 1946 e 1949. O sofrimento continuou até 1954, com o Renner campeão e o Inter vitorioso no Grenal final de 1955. A partir daí, até o início da década de 1970, só vitórias e apenas 3 interrupções a favor do Inter. Essa arrancada do Grêmio começou após a inauguração, em 1954, do Estádio Olímpico... E agora, como sair do atual embrulho? Todos os grandes clubes, tal qual grandes empresas, para vencer, precisam além de uma ótima gestão, inovar e, muitas vezes, se reinventar. A atual crise técnica do Grêmio talvez tenha sido algum descompasso entre a gestão Renato Portaluppi e a atual questão técnica e psicológica. Nós, gremistas, sonhamos sempre com pronta recuperação e permanência na 1ª Divisão. Do contrário, já temos duas experiências indesejadas. Portanto: avante Grêmio! (Hans Peter Gerwy)