Fábrica em Flores da Cunha

"Empresa Aluxa, de Flores da Cunha, investe em nova planta fabril" (Jornal do Comércio, página 11, edição de 27/10/2013) . Parabéns e sucesso para o desenvolvimento da empresa e do município de Flores da Cunha. (Deoclides J. Triaca)

Segurança e prevenção

São elogiáveis as medidas adotadas e os gastos que vêm sendo feitos pelo governo do Estado para reforçar nossa segurança pública. Quanto a mais viaturas e diante das despesas com sua manutenção, combustível caro, motoristas, etc., decerto os responsáveis pensaram também nesse aspecto. As perseguições a assaltantes e a veículos roubados, o risco de vida dos policiais, os consertos oriundos de acidentes que às vezes causam e as indenizações a terceiros por danos pessoais ou materiais, devem igualmente ter sido computados. E não concluíram ser melhor investir em prevenção, com câmeras, inteligência, sistemas uniformes, mais presídios, etc.? (Adelino Soares, auditor fiscal da Receita Estadual aposentado)

Preço da gasolina

coluna Começo de Conversa, de Fernando Albrecht, edição de 27/10/2021 do Jornal do Comércio Quando muitos atacam o presidente Jair Bolsonaro pelo preço dos combustíveis, leio na, que o Brasil está na posição 91 entre os países com a gasolina mais cara no mundo. Mas falam como se apenas aqui o custo do petróleo e do dólar causasse problemas. Depois dizem que não existe campanha contra o presidente Bolsonaro. Por que não divulgam mais o valor dos combustíveis no mundo, nos outros países? (Waldemar Lima Cunha, Porto Alegre)

CPI

Terminou a CPI da Pandemia no Senado e, com ela, toda uma série de acusações e também defesas contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro. Não sei o que dará com o relatório bem incriminatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Mas desde o início se sabia que ele iria contra tudo o que Jair Bolsonaro falou, disse ou não disse, fez ou não fez. Agora, que a Justiça e o Congresso Nacional se pronunciem. (Álvaro Perez Solimões)

CEEE

Dois cidadãos que se apresentaram como funcionários da CEEE bateram na porta do meu edifício no dia 25 de outubro, dizendo que tinham que fazer inspeção na parte elétrica dos 17 apartamentos. O síndico não deu autorização para entrarem, pois não recebeu nenhuma comunicação anterior sobre a visita de inspeção. Aí, foi ameaçado pelos dois supostos servidores de que haveria uma grande multa a ser paga pelos condôminos. Está certo isso? (Mauro Paranhos de Mesquita, Porto Alegre)