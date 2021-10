Em termos de atração, penso que o novo trecho da orla do Guaíba, com pistas e canchas de esportes, caiu demais no agrado dos porto-alegrenses (). Com o tempo, depois da Redenção, inaugurada como Parque Farroupilha com a grande Exposição do Centenário Farroupilha de 1935, os trechos da orla do Guaíba serão a grande e maior atração de Porto Alegre, tanto para nós, que aqui moramos, como para os visitantes. Uma grande ideia o projeto do falecido arquiteto e urbanista Jaime Lerner. (Rubens Campos Pereira, Porto Alegre)