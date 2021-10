No Brasil é difícil ser uma pessoa ponderada, ainda mais sendo presidente da República. Todos pediam - com muita razão - que as milhares pessoas que estão passando fome por conta da pandemia e da paralisação da economia, com o desemprego em massa fossem ajudadas. Pois agora vem o Auxílio Brasil () e as críticas são por conta do teto dos gastos, que não será respeitado. Mas, por favor, de onde sairia o dinheiro, se não havia e não há ainda previsão no orçamento para ajudar os que estão passando fome? (José Ênio Pires de Castro, Sapucaia do Sul/RS)

Com toda a vacinação, mas após a liberação total das precauções sendo retiradas, antecipadamente, segundo os infectologistas, a Covid voltou na Europa. Que sirva de alerta para nós, aqui no Brasil, não dá para ir liberando tudo, pois a doença continuará atacando. (Maria Helenara Montes)

Li, sobre a possibilidade de o ex-governador José Ivo Sartori (MDB) concorrer novamente ao governo do Rio Grande do Sul. Tal notícia me causou calafrios: no governo Sartori, os índices de violência no Estado explodiram, seguida de uma crise na segurança sem precedentes, houve novamente "tarifaço" com aumento das alíquotas de ICMS (tática, aliás, antes adotada também por seu companheiro de partido, Germano Rigotto) e uma inércia política jamais vista. A chaga dos governos do MDB no Rio Grande do Sul remonta ao governo de Antonio Britto, quando foi firmado o acordo da dívida de R$ 9 bilhões com a União, e que acabou mergulhando nosso Estado no caos econômico e fiscal em que nos encontramos atualmente. Deus nos livre e guarde de qualquer governador que seja do MDB! (Paulo Tavares)