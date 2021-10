Voo regionais

Muito boa a matéria sobre os voos regionais da Azul, em texto da jornalista Patrícia Comunello (" Série Plano de Voo - Reportagem mostra como são os novos voos regionais para 12 cidades gaúchas ", Jornal do Comércio, página 16, edição de 21/10/2021). Em vez de narrar o que lhe informam pela empresa, ela mesmo, a repórter, está fazendo as viagens para comentar com os leitores do JC. Excelente ideia. (Marcos Roberval, Porto Alegre)

Estaleiro Rio Grande

Automóveis

É tão grande o número de automóveis nas ruas de Porto Alegre que penso que somente quem tem um veículo sai de casa. É a volta da rotina, mas com um excesso de veículos. (Carmen M. Soares)

Praias

As praias do Litoral Norte estão com muita gente que se deslocou para lá por conta da prevenção da Covid-19. Com a chegada do verão - como está custando, fazendo frio em meados de outubro... - aí mesmo que o Litoral Norte ficará cheio. Bom para todos nós. (Júlio de Paula Figueiredo)

Catadores

Com a crise da pandemia, parece que aumentou o número de catadores de lixo reciclável nas ruas de Porto Alegre. Usam carrinhos de mão, alguns até com pneus, outros com poucas condições de transportar o material. Por que a prefeitura não padroniza um modelo para ser colocado à disposição de catadores, com publicidade nos carrinhos? Fica a sugestão. (Gustavo de Carvalho, Porto Alegre)

Lucro dos bancos

Matéria do JC de 19/10/2021, informa a lucratividade bancária no 1º semestre de 2021, com aumento de 53% na rentabilidade em relação ao mesmo período de 2020. Escancara o absurdo dos bancos em relação ao mercado. Hoje não se usa o banco, usa-se internet e caixas eletrônicos. A informatização dos serviços bancários fez com que houvesse a diminuição de funcionários. Mais informatização, menos funcionários, menos custos trabalhistas, mais lucros. Sou cliente de banco há mais de 30 anos, nos últimos 3 ou 4 anos não utilizei mais do que três ou quatro folhas de cheque. Faço tudo pela internet, frequento pouquíssimo a agência, utilizo somente 25/30% do pacote de serviços e o banco continua me cobrando R$ 100,00 por mês como de Taxa de Serviços. Se reclamar, a resposta é que o pacote é o menor e mais acessível que o banco oferece. O setor bancário é mais poderoso que todo o sistema político brasileiro. (Celso Ferlauto, jornalista)