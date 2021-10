a entrevista do arquiteto, professor e urbanista Newton Burmeister, páginas 18 e 19, edição de 18/10/2021 do Jornal do Comércio Muito lúcida e tranquila. Porto Alegre é um lugar especial no Sul do País, banhado por um rio que, através da Lagoa dos Patos, a liga a Rio Grande e às outras partes do mundo, uma rica diversidade étnica na formação identitária de seu povo, uma área rural com mais de 10 mil hectares compondo seu território a sugerir uma integração rural/urbana que lhe possibilita um desenvolvimento ambientalmente sustentável, economicamente viável e socialmente justo. Um sonho que o arquiteto Burmeister vê como realizável com o povo sendo sujeito e não objeto da política. (Olivio Dutra, ex-governador do Estado/PT)

Entrevista especial II

"O espaço urbano deve ter diversidade, defende Burmeister", publicada no Jornal do Comércio de 18/10/2021 Parabéns pela entrevista intitulada. Assino o JC pela sua capacidade de ser plural, mostrando visões diversas sobre um assunto. Como foi o caso da excelente e oportuna entrevista. (Pedro Luiz s. Osório)

Passaporte da vacina

Passaporte da vacina, para mim, é erro, agora sermos obrigados a ter documento comprobatório para poder andar em nosso Estado. Uma falta de respeito, onde está o direito do cidadão? Fiz contra minha vontade as duas vacinas. Todos somos sabedores do tempo necessário para aprovação de qualquer medicamento, não seria essa exceção. (Bruno Pedro Rech, contador e empresário, Sarandi/RS)

Novo trecho na orla

"Com investimento de R$ 53,4 milhões, trecho 3 da orla será inaugurado neste sábado" (Jornal do Comércio, página 20, edição de 21/10/2021) . Muito legal ficou, mas ainda acho excessiva a quantidade do mato na beira do Guaíba, tapando a visão do rio! (Marco Andre Miranda Lago)

Informalidade

Com a crise do coronavírus, a informalidade aumentou muito no Rio Grande do Sul, atingindo 31,7% no segundo trimestre deste ano. São milhares sem qualquer vínculo formal de emprego, empregadores sem CNPJ e por aí vai. Isso traz problemas para toda a economia, pois a arrecadação cai, não há recolhimento para o INSS, para o FGTS e por aí afora. Temos que sair desta maldita crise da pandemia do coronavírus. (Lourival Roberto Paranhos, Porto Alegre)