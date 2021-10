Superávit no Rio Grande do Sul

Dívidas da pandemia

Para quem julga que o coronavírus não foi um grande problema econômico-financeiro, além da perda de milhares de vidas, o Banco Mundial (Bird) informou que o total devido pelas nações na crise da Covid-19 atingiu o valor recorde de US$ 860 bilhões (). Técnicos do Banco Mundial disseram que alguns países já tinham problemas antes da pandemia, que só agravou o quadro. O Brasil tem que trabalhar muito, planejar e economizar para reverter esse quadro de falta de dinheiro. (David C. Malmann, Estrela/RS)

Impeachment no Chile

Depois que o Brasil tirou presidentes da República usando do impeachment, eis que outros países seguem o exemplo. É o caso do Chile, que tem o presidente Sebastián Piñera sob ameaça de impeachment. Lá, dos 155 deputados caso 78 aprovem o processo, ele perderá o cargo. Mas, não se pode usar o processo como uma solução a ser aplicada constantemente. Isso traz problemas e insegurança à população, mesmo que seja algo legal e previsto nas respectivas constituições. (Adelmo Sotero, Porto Alegre)

Plano Diretor do Centro

Em resposta, a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) informa que a intenção não é permitir a construção de prédios altos em toda a região central, apenas nas proximidades da Rodoviária de Porto Alegre. O objetivo é possibilitar a vitalidade dos espaços e trazer mais segurança para a população para voltar a circular no Centro Histórico. Na elaboração do projeto, foram realizadas mais de 20 reuniões com a comunidade, sociedade organizada, conselhos e secretarias, envolvendo 267 pessoas e analisadas 746 respostas ao questionário online sobre o tema. (Carla Bisol, coordenadora de Comunicação da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre)