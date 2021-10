"Plano Diretor no Centro: o que está em discussão?", coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, edição de 13/10/2021 Está bem que sejam permitidos edifícios mais altos no Centro da Capital (). No entanto, deixar que o Centro vire um "paliteiro" com prédios de alturas demasiadas não fará voltar a beleza e o encanto que ele tinha, em Porto Alegre, até os anos de 1970. Será, a meu ver, até pior. Só irá para lá quem tem que trabalhar ou já mora no Centro. (Carlos Simões Nejar, Porto Alegre)

Plano Diretor do Centro II

São 35 mil pessoas que moram no perímetro central de Porto Alegre, informa a coluna Pensar a cidade, de Bruna Suptitz, do Jornal do Comércio. Essas pessoas serão ouvidas sobre permitir edifícios sem limite de altura no Centro da Capital? (Iva B. Moreira)

Perdas no ICMS

Se vingar mesmo as alterações previstas no ICMS para baixar o preço dos combustíveis, o governo do Rio Grande do Sul perderá R$ 1,5 bilhão. Então, de nada adiantará o trabalho feito pelo governo do Estado para equilibrar as contas públicas. Tem que pensar bem neste corte de impostos - que é uma boa medida em princípio - mas sem quebrar as contas oficiais. (Geraldo Fioravante)

Passaporte de vacinação

O Brasil tem a tendência para a burocratização. Agora vem o tal de passaporte de vacinação para se comparecer em muitos locais públicos, logo agora que estão licenciando cinemas e teatros. Mas, se é em nome da saúde pública, temos que enfrentar. O problema é a burocracia. Conheço pessoas que estão sem poder assumir empregos por falta de Carteira de Identidade, uma vez que os serviços nas repartições públicas estão muito lentos, sem pessoal, tendo que marcar dia e hora para ser atendido. Até quando? (Noêmia Carvalho dos Reis, Porto Alegre)

Cinemas

Espero que aqui no Rio Grande do Sul cinemas e teatros sejam liberados, mas com precauções, como o uso de máscaras. (Nataniel Rivaldi)

Parque da Redenção

Que vergonha o que estão fazendo sobre uma pintura num recanto da Redenção, dizendo que é uma suástica, símbolo do nazismo de Hitler. A pintura está ali há décadas e só quem quer consegue enxergar uma suástica. Vamos ter menos estresses por problemas que não temos aqui no Brasil, minha gente. (Noêmia Barbado Sortel, Porto Alegre)