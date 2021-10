Indústria e a economia

a indústria é que está liderando a abertura de vagas formais de empregos aqui no Rio Grande do Sul (Jornal do Comércio, página 5, edição de 14/10/2021) Depois da agropecuária, eis que. É um sinal concreto de que a economia está voltando ao normal, com o pior da pandemia (espero...) passando. (Mauro Brazil, Porto Alegre)

Limpeza

Em pleno feriado do dia 12, de Nossa Senhora Aparecida, passei pela Tristeza e vi equipes da Cootravipa, empresa terceirizada do DMLU, fazendo varrição e capina em ruas e avenidas daquela zona tradicional de Porto Alegre. É sinal de que a promessa de deixar a cidade mais limpa está sendo cumprida pelo prefeito Sebastião Melo, o que é muito bom. (José Carlos Santori)

Pichações

É assunto recorrente, mas continua sempre atual, meses e até ano após ano. As pichações enfeiam demais Porto Alegre. Por qual motivo há pessoas, quase sempre ou sempre jovens, até se arriscam de acidentes e quedas, como já ocorreu até com morte, subindo em edifícios para pichar rabiscos sem qualquer sentido nas paredes. É um desvio de conduta que prejudica todo o visual de Porto Alegre. (Marcondes Ferraz Antunes)

Instituto de Educação

Ex-alunos, ex-professores e atuais alunos e professores e os que ainda estudaram no histórico prédio do Instituto de Educação (IE), na Redenção, estão preocupados com o desvio de finalidade na instituição. Dizem que só ouvem falar em instalar um museu ali no prédio, o que, para eles, será o fim dos cursos tradicionais no IE, que foi criado em 1935, quando das festividades do Centenário da Revolução Farroupilha. (Leila B. Belatriz, ex-aluna do Instituto de Educação, Porto Alegre)

Bolsonaro

Parece que o presidente Jair Bolsonaro vai terminar o seu mandato sempre deixando motivos para críticas. Agora, repete, pela milésima vez, que não vai tomar vacina. Por que faz isso? Se não quer tomar, que não tome, mas não fique afrontando os outros brasileiros que tomaram duas doses, mais de 100 milhões de pessoas, mais do que os sempre endeusados norte-americanos. Pare, presidente, de pedir críticas, sem necessidade! (Neuza Morelato de Bello)

Meio ambiente

O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Na Europa, países acabaram com suas florestas e agora vem essa história de que o Brasil é o culpado. Esses pseudo ambientalistas que são contra a agricultura acham que comida nasce dentro de supermercados. (Sadi Luiz Braga, Capão da Canoa/RS)