Jornal do Comércio, página 20, edição de 14/10/2021 O passaporte da vacina será pedido a partir de segunda-feira, 18, aqui no Estado (). Acho muito bom que isso seja implementado. Afinal, a pandemia deu uma queda nos números de mortes e infectados, mas continua por aí, à espreita de novas vítimas. Vamos nos precaver, que é o melhor. A saúde é o que interessa. (Alexandre Maurer Pasqualini, Porto Alegre)

Marcas de Quem Decide

Promoção do Jornal do Comércio de Porto Alegre em sua 23ª edição, Marcas de Quem Decide indicou, neste 2021, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, com o presidente Marcelo Matias, como a marca mais lembrada pelos gaúchos na categoria Sindicato. É a confirmação do trabalho desenvolvido pela entidade em defesa da classe médica e da saúde da população. (Luiz Dalla Rosa, jornalista, Pelotas/RS)

Desrespeito

O que devemos fazer quando ocorre um desrespeito como, por exemplo, em um restaurante com pessoas circulando e com a máscara sem cobrir a boca e nariz? E quando pedimos, com toda a educação, para que a utilize de modo adequado, ouvimos como resposta o seguinte: Se o presidente Bolsonaro não usa, por que eu devo usar? (Moisés Roberto Machado)

Futebol

Sem desmerecer o passado futebolístico do Neymar Jr., como ele está em final de carreira, ainda bem que anunciou que a próxima será a sua última Copa do Mundo. Faz bem, pois deixará muitas boas lembranças, ao contrário do pobre futebol que vem apresentando. (Miguel Messias)

Futebol II

Não adianta ficar trocando treinador, como faz o Grêmio. Quem ganha partidas de futebol é o time, um bom time, entenda-se. O Grêmio está mal como equipe, não com o treinador. (Isaías Ritter)

Felipão

Consagrado como treinador, mas penso que o Grêmio fez bem em dispensar o treinador Felipão. Já alcançou todos os títulos no futebol e deve mesmo encerrar a carreira. O Grêmio continua mal, tem que mudar. (Paulo de Tarso Cantareira, Sapucaia do Sul/RS)

Marginalidade

É triste ver tantos jovens no caminho da marginalidade, correndo o risco de fazerem vítimas, serem presos e passarem anos na cadeia. Só com muita educação escolar e nas famílias vamos diminuir esses índices de drogas e armamentos pesados nas mãos de criminosos bem jovens. Parece uma frase antiga e esquecida, mas o crime não compensa. Só dá problemas para os que praticam e, também, para suas famílias. (Adelmo Rochembach)