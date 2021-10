Negócios de família

"Negócio raiz", caderno GeraçãoE, edição de 07/10/2021 do Jornal do Comércio As grandes marcas da indústria e do comércio em geral nasceram de uma família e, no comando, as gerações, geralmente pelo menos três, foram se sucedendo. No entanto, aos poucos essas empresas passam para outros donos. Mas é bom saber que no interior do Rio Grande do Sul jovens dão continuidade aos negócios da família (). Basta ver os nomes das empresas do comércio e algumas da indústria para se verificar que elas estão já na terceira ou quarta geração. (Vitor Hugo Wallauer)

Supersalários

a opinião de Helio Beltrão, na coluna Opinião Econômica do Jornal do Comércio Muito bem colocada, sobre os supersalários (vencimentos, creio) no governo e que envergonham. Tem que acabar com isso e o mais rápido possível. (Samir Curi Hallal, Pelotas/RS)

Fernando Albrecht

Historinha do Guaíba é uma nota muito boa do notável colunista Fernando Albrecht, na sua coluna Começo de Conversa na página 3 do Jornal do Comércio. Leio todas as suas colunas, sempre.

Bancos

Tinha dinheiro de aluguel para receber no domingo, dia 10 de outubro. Mas, com a paralisação de quase tudo a partir de sexta-feira, não recebi, fiquei no negativo desde o dia 8 de outubro, e o dinheiro só apareceu na conta nesta quarta-feira, dia 13 de outubro. Os bancos e as imobiliárias fizeram feriado também? (Eurico S. Figueira, Porto Alegre)

Ônibus

A Avenida Cruzeiro, em Cachoeirinha, tem como CEP o número 94930-615, sendo um dos endereços do Bairro Distrito Industrial. Mas as linhas de ônibus não entram nesta avenida do município, que tem condomínios grandes e outros já projetados, além da Arena Cruzeiro. Não dava para fazer os ônibus entrarem na avenida com suas atuais linhas, ela que é uma transversal da avenida central de Cachoeirinha? (Paulo Campos, Cachoeirinha/RS)

Futebol

Que saudades dos tempos em que a seleção brasileira de futebol não só ganhava os jogos como encantava. Está na liderança, afinal é o que interessa nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O futebol apresentado pelo Brasil, no entanto, deixa muito a desejar. (Lourival Mathias Fontes)