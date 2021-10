Jornal do Comércio, edição de 11/10/2021). Tem que despoluir o rio e com muita urgência. (Telmo Flores, Gravataí/RS) A fotografia do Rio Gravataí com sujeira, detritos e até móveis entulhados até em cima é uma vergonha para todo o Rio Grande do Sul (" Despoluição do Rio Gravataí atrai novos investimentos para a região ", Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios, página 8,, edição de 11/10/2021). Tem que despoluir o rio e com muita urgência. (Telmo Flores, Gravataí/RS)

Safra recorde

Que bom saber que a safra de inverno do Rio Grande do Sul será recorde (Jornal do Comércio, página 8, edição de 11/10/2021). É aquilo que se sabe há muito tempo, o agronegócio gaúcho é o sustentáculo da economia do Estado e, em parte, também da nacional. Parabéns. (Neuza Gládis Belmonte)

Instituto de Educação

Mais uma vez leio a notícia de que as obras do Instituto de Educação, uma referência na rede escolar da Capital e do Estado, serão retomadas (JC, 11/10/2021). Antes, também anunciaram a volta das obras, mas não saíram do papel. Dá pena, ao passar por ali, ver o abandono do prédio. Quantas professoras de hoje se formaram naquele lindo casarão, com tantas perfeições arquitetônicas e ensino de alta qualidade? Tem que remodelar logo e reativar os cursos, com ou sem museu, que apoio, desde que não tire espaço das salas de aula. (Nair Firenze de Mattos)

Notícias positivas

Parabenizo o Jornal do Comércio pela edição de sexta-feira, dia 08/10/2021, por colocar em sua capa somente notícias positivas, tão necessárias em época em que a maioria da mídia imagina chamar mais atenção com notícias negativas. (Eduardo Fossati, engenheiro)

Araújo Vianna

Com a reabertura, o Auditório Araújo Vianna vai minorar o vazio dos espetáculos em Porto Alegre (JC, 07/10/2021). Os mais jovens não sabem ou sabem muito pouco que esse auditório era na Praça da Matriz, em frente à então Assembleia Legislativa, cujo prédio ainda está lá. Pois para fazer a nova Assembleia, o Auditório foi para o Parque da Redenção. Era bonito o antigo, é bonito o novo Auditório. Espero que com a revitalização da Redenção ele ganhe um tratamento bem especial e mais segurança. (Antonieta Scharwtz)

Vacinação

Que bom que o Rio Grande do Sul já tem cerca de 73% da população com a vacinação completa contra a Covid-19. Apesar de algumas campanhas erradas, de negação, a maioria dos gaúchos preferiu se vacinar. O resultado, muito bom, está aí. (Julieta M. P. Condessa)