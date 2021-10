Muito bom o texto "Novo projeto da prefeitura altera o Plano Diretor na Zona Sul da Capital" (coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, edição de 06/10/2021). Penso que poderia ser dada continuação. Além do super importante aspecto do meio ambiente, há ainda a questão do trânsito, que hoje já é caótico em função, também, dos inúmeros condomínios horizontais na Zona Sul. Além disso, a prefeitura de Porto Alegre não investe de forma consistente nas vias de trânsito. (Antonio A. d'Avila, Porto Alegre)

Missão RS na Europa

Se o governador Eduardo Leite (PSDB) conseguir trazer todos os investimentos que foram anunciados na viagem que fez à Espanha e França, o Rio Grande do Sul terá um bom avanço econômico. Investimento é o que o Estado precisa, já que o Tesouro está sem verba há anos. (José Carlos Monteiro, Porto Alegre)

Estátua do Laçador

A estátua do Laçador é um símbolo da Capital e de todo o Estado pelo que representa, o gaúcho. Por isso, penso que ela deveria ficar em um local mais importante, bem iluminada, com cerca e tratada com conservação permanente. Afinal, todos nós, gaúchos, nos sentimos representados nela. (Cézar S. Ferraz)

Futebol

Todas partidas de futebol são importantes, mas tem muitos na mídia que dizem que esse ou aquele jogo é muito importante. Ora, se o campeonato é em pontos corridos, todas as partidas são importantes, pois um empate ou uma vitória somam pontos que são importantes. (Geraldo Nanini, Porto Alegre)