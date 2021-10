Tudo indica que a construção civil veio mesmo puxar a retomada econômica de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Porto Alegre ter um bairro privado em área contígua ao Hipódromo do Cristal é uma grande e bela novidade (). É a modernidade que chega, mas a licença da prefeitura de Porto Alegre para a obra demorou, segundo li. As obras de compensação, como recuperar o segundo andar do Mercado Público, obra aguardada há quase 8 anos, e uma escola, servirão para melhorar a vida da cidade e do entorno do bairro privado e de toda Zona Sul, na expectativa de que tudo se concretize. (Márcio B. de Moura, Porto Alegre, morador da Zona Sul)