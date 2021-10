Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Não sou daqueles que gostam de ficar até tarde da noite em bares e nas casas noturnas de Porto Alegre. Reconheço que elas têm muito público, mas antes da pandemia, que fechou muitas delas, gerando desemprego alto. Aplaudo, então, que os novos protocolos permitem que elas, as casas noturnas, funcionem mais tempo e com mais pessoas, desde que seguindo os protocolos para evitar a terrível Covid-19. (Flávio Sottile, Porto Alegre)

Uva e Vinho

o Rio Grande do Sul ter uma Zona Franca da Uva e Vinho (Jornal do Comércio, página 5, edição de 24/09/2021) É uma boa iniciativa, essa de. Afinal, aqui já temos muita produção de vinhos, especialmente na Serra, com a chegada dos imigrantes italianos, a partir de 1824. Eles trouxeram conhecimento na cultura da uva e na fabricação de vinho, o que impulsionou a economia da Serra Gaúcha. (Gilberto Rafaelli, Caxias do Sul)

Pandemia

Felizmente, embora os casos que são noticiados, a pandemia está refluindo no Rio Grande do Sul. Mas, todos os especialistas insistem em que se deve manter os protocolos básicos, como uso de máscaras, lavagem seguida das mãos e evitar aglomerações. Vamos fazer isso e nos livrar logo da pandemia. (Inês Saraiva)

Festa do Mar

A tradicional Festa do Mar, que ocorre em Rio Grande desde 1961, teve impasse com processo judicial envolvendo o nome, que não poderá ser usado. Assim, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a festa terá o nome de Festival do Mar (Festimar), acontecendo na Semana Santa de 2022, de 08 a 17 de abril. (Renato Silveira, presidente da Femar e diretor da CDL)

Praças

Todos apoiam a revitalização das praças de Porto Alegre, ainda mais agora tendo um ou uma xerife para reparar nos eventuais problemas. Penso, no entanto, que todas deveriam ter boa iluminação e câmeras de segurança. Com isso, os malandros não teriam terreno fértil para seus furtos e roubos. (Natália Vallandry)

Praças II

Muito boa a iniciativa do prefeito Sebastião Melo (MDB) em nomear pessoas das redondezas das praças para que cuidem bem delas. Serão, como ele diz, os e as 'xerifes' das áreas. Agora, incentivar o plantio de hortas e flores, também é uma boa ideia. Perto de onde moro, a Praça Raymundo Scherer, no Jardim Botânico, foi revitalizada e é cuidada pelos moradores. (José Ary Fontoura)