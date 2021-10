O homem e o cavalo

texto da edição do Panorama, do Jornal do Comércio do dia 04/10/2021, sob o título "O homem, o cavalo e a alma do Rio Grande" Cumprimento o jornalista Igor Natusch pelo. Sou assinante do jornal, acompanho com especial atenção as matérias de Igor Natusch marcadas pela diversidade e o ecletismo, entre outras qualidades próprias do bom trabalho jornalístico. (Pedro Luiz da Silveira Osório, jornalista e professor)

Abelhas

Vi, na edição do Jornal do Comércio dos dias 24, 25 e 26 de setembro, página 10, uma foto de um parreiral com belas e perfeitas uvas. Eu morava no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre, e tinha uma parreira de uvas pretas que quando as uvas amadureciam, eram literalmente devoradas pelas abelhas. A minha vizinha tinha um pé de goiabas, que todas as noites recebia gambás que jantavam goiabas. Eu vi os gambás, pois minha gata resolveu enfrentá-los. Salvei a gata. E o que faz com que animais silvestres vivam na cidade? Simples, comida sem veneno. (Catia Brach Monser)

Turismo

Será realidade em breve a Rota Turística Torres ao Chuí. O nome oficial do percurso será Anita Garibaldi. Os municípios da Costa Doce, no Sul do Rio Grande do Sul, farão parte do percurso. Teremos a união do Litoral Norte com o Litoral Sul do Estado. Ótima ideia. (Hélio Freitag, jornalista, Pelotas/RS)

Auxílio Brasil

Usar a reforma do Imposto de Renda para financiar o Programa Auxílio Brasil me parece ótimo. Nos cruzamentos de ruas em Porto Alegre, continuam as pessoas com cartazes pedindo auxílio para suas famílias. Isso é triste, quando a gente ainda tem refeições e todo o conforto que uma moradia oferece, mesmo em meio à pandemia. Tem que ajudar os que mais precisam. (Mauro Pereira)

Ônibus

Acabando com algumas isenções nas tarifas de ônibus em Porto Alegre, com certeza, o valor seria menor. Talvez até bem menor. É preciso que somente os mais necessitados tenham isenção. Ou, então, continuaremos a reclamar do preço das passagens na Capital. (Martha Rigoni, Porto Alegre)

Sinalização

A prefeitura tem que renovar a sinalização horizontal de Porto Alegre, que está muito apagada. Ela é importante porque deixa os veículos nas áreas delimitadas pelas faixas, sem maiores perigos de acidentes. (Moema Bauer)