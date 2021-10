"O legado de Walter Galvani" (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 01/10/2021) Em relação ao texto, não acompanhei a importante administração do ex-prefeito Telmo Thompson Flores (1969-1975) - até por estar no exterior ou residindo no Rio de Janeiro. Todavia, não acredito que ele quisesse demolir o Mercado Público ou mesmo a Usina do Gasômetro (esta, aliás, na época, nem se sabia a que esfera jurídica e administrativa pertencia - à União, ao Estado ou ao Município de Porto Alegre, e viria receber, mais tarde, uma cessão de uso.) Quanto à ideia de dar nome ao Mercado Público, lembro que se contam nos dedos quem sabe os nomes oficiais do estádio Beira-Rio, do Parcão, da Redenção, do Harmonia. O povo assim o quis. (Guilherme Socias Villela, ex-prefeito de Porto Alegre)

Espigões, não

"Melo envia à Câmara projeto que altera regras para construir no Centro Histórico, JC, 28/09/2021 Ainda que limitados a algumas áreas, a construção de espigões com 200 metros de altura no Centro Histórico de Porto Alegre não é recomendável (). Aliás, não é recomendável em nenhuma área da cidade, porque os bombeiros não têm condições de combater o fogo tão alto. Mas, como o projeto está na Câmara Municipal, é de se esperar que os vereadores não sejam cúmplices desta aventura. (Sérgio Becker, Porto Alegre)

Expofeiras

Depois da experiência com sucesso da Expointer 2021, as Expofeiras também voltarão com a presença de público. Poucas pessoas, com os protocolos sendo obrigatórios, como máscara e sem ajuntamento. E que as pessoas lavem bem as mãos. Temos que acabar com a pandemia, ou ela acabará conosco. (Vera Regina Monteclaro)