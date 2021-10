o lançamento do Plano de Crescimento Verde no Brasil (Jornal do Comércio, página 7, edição 28/09/2021) O ministro Paulo Guedes, criticado por muitos, anunciou. O valor divulgado é alto, US$ 2,5 bilhões, para montar uma infraestrutura de economia ecológica. A ideia, muito positiva, é mudar a percepção da imagem negativa do Brasil na área. Já estava em tempo uma iniciativa dessas, pois os europeus gostam de criticar o Brasil, quando eles não têm mais o que devastar, depois de séculos de destruição de suas matas e guerras com milhões de mortos. (Gustavo Montezuma)

Cicloturismo

Nos dias 16 e 27 de outubro, ocorrerá o Cicloturismo desde a praia do Cassino até o Chuí. É a volta das atrações turísticas na Zona Sul do Estado. Aos poucos, a vida de todos nós vai voltando ao normal. (Paulo Roberto Ferreira, Pelotas/RS)

Correios

Todos concordam que os funcionários dos Correios têm que se proteger da Covid-19, trabalhando com máscaras e em rodízio, para não se exporem. Porém, receber no dia 17 de setembro contas e boletos para pagar no mês de março, como da Corsan e até do hospital onde estive internada pela Covid-19, é uma demora exagerada e um problema. (Martha Ferreira Conceição)

Revitalização do Centro

A revitalização do Centro da Capital é uma boa ideia. Mas a prefeitura deveria começar ela própria a consertar as calçadas do perímetro central, que estão desniveladas, algumas sem pisos e esburacadas. Sei que é tarefa dos proprietários, mas isso não tem sido feito e, pelo jeito e com a pandemia, também não será realizado. (Cristina Oliveira de Mattos, Porto Alegre)

Limpeza da orla