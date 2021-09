Altura dos prédios

O prefeito Sebastião Melo (MDB) tem as melhores intenções quanto à revitalização do Centro de Porto Alegre, que já foi o local para onde todos nós, com 60 anos ou mais, íamos para ver o movimento na Rua da Praia, os cinemas, as lojas e conversar com amigos nos bons cafés e lancherias que lá estavam. Mas permitir edifícios com 200 metros de altura () só vai causar transtornos e aglomerações de veículos e pessoas na área central. Não trará de volta os bons tempos de até os anos 1970, com todo o charme de então. (Pedro Vilalba, Porto Alegre)