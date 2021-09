Chamamé e cultura

Reportagem Cultural publicada na edição de 24/09/21 do caderno Viver, que trata do chamamé Jornal do Comércio assume uma dimensão de universalidade a ser lida em qualquer parte do mundo. (Paulo Roberto Chedid, Porto Alegre) Parabéns ao Jornal do Comércio, notadamente o jornalista João Vicente Ribas, pela. O caderno Viver, bem como as demais matérias culturais veiculadas ao longo da semana, são inspiradoras. Oportunizam aos leitores descobrir e aprofundar aspectos culturais os mais diversos, seja na literatura, música, teatro, ou qualquer outro âmbito da cultura, mesmo aqueles que sequer imaginávamos tanto apreciar. Efetivamente a produção cultural doassume uma dimensão de universalidade a ser lida em qualquer parte do mundo. (Paulo Roberto Chedid, Porto Alegre)

Recursos às empresas

Enviei pedido ao presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, deputado Julio Cesar de Carvalho Lima (PSD-PI), onde se encontra o projeto de lei que libera recursos das empresas, bloqueados na Caixa Econômica Federal (CEF). É preciso que o texto seja aprovado, está engavetado desde 25/06/2019, com o relator, deputado federal Giovani Feltes (MDB). As empresas de todo Brasil pedem socorro. Nesta comissão, o deputado Feltes é o sexto relator, sem sucesso. Se aprovado o projeto, ele repercutirá no caixa de todas as empresas brasileiras, pois atinge os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) desde janeiro de 1967, início do FGTS, com crédito da pessoa jurídica bloqueado na CEF desde a Lei Complementar 110/2001, que beneficiou o empregado e maldosamente ignorou empresas. (Nielon José Meirelles Escouto, membro jubilado da OAB/RS)

Inflação

Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios, Jornal do Comércio, edição de 27/09/2021 A inflação subiu demais (). A culpa está sendo colocada no presidente Jair Bolsonaro, principalmente no caso da gasolina. Esquecem que quando ele falou em intervir na Petrobras, as ações da estatal caíram no Brasil e nas bolsas norte-americanas. O petróleo subiu muito e o dólar também. Por que a culpa é de Bolsonaro? (Eriberto N. Pauletto)

Inflação II

"Inflação acelera alta e já alcança os dois dígitos" (JC, 27/09/2021) . Parece que a coisa saiu do controle lá no 'posto Ipiranga'. (Edson Maia)

11 de Setembro

Foi o maior ataque terrorista da história, o que derrubou os dois prédios das torres gêmeas em Nova Iorque, matando quase 3 mil pessoas. Não resolveu nada, os terroristas que jogaram os aviões morreram e levaram com eles os tripulantes e passageiros dos aviões. Depois, 20 anos com tropas norte-americanas no Afeganistão, até a volta dos talebans. Também não resolveu nada, nem para os terroristas islâmicos nem para os EUA, que só podem continuar lamentando o fatídico dia. (Ismael Tibério)