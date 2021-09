Palavra do Leitor

As lojas estão se adaptando ao comércio virtual. Algumas estão indo além, aplicando o que é chamado agora de comércio "figital", comércio físico e digital nas próprias lojas, caso da Quero-Quero (coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, página 5, edição de 13/09/2021). O comércio digital, que já ocorria antes. Agora, com a Covid-19, veio mesmo para ficar. Quem puder, deve se adaptar logo à nova época. (João Pedro Murillo)

Dois Irmãos e Ivoti

"Dois Irmãos e Ivoti: municípios se destacam no desenvolvimento regional" (Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios, Jornal do Comércio, 21/09/2021). Excelente matéria! Orgulho. (Carla Simon Schmitz)

Dois Irmãos e Ivoti II

Em relação à reportagem sobre Dois Irmãos e Ivoti, o Rio Grande do Sul tem suas ilhas de desenvolvimento, que surpreendem. (Francisco Berta Caníbal)

Chuvas

Muita chuva em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Espera-se que não prejudiquem as colheitas do nosso setor agropecuário, que tem sustentado e até levantado o Produto Interno Bruto (PIB), sendo o esteio da economia gaúcha. (Waldemar Antunes, Cruz Alta/RS)

Muro da Mauá

Com as fortes chuvas que alagaram muitos bairros de Porto Alegre, ainda temos pessoas querendo derrubar o Muro da Mauá, que faz parte de um complexo contra as cheias. Se derrubarem o muro, o que aparecerá serão os armazéns do Cais. Nunca ninguém tomou banho ali ou ficou vendo o Guaíba. Só quem não conhece a história de Porto Alegre e da enchente de 1941 pode querer derrubar o muro. Além disso, vão derrubar casas de bombas, acabar com as avenidas Castelo Branco e Beira-Rio, que são diques de proteção sobre os quais foram feitas duas boas avenidas e que deveriam estar ligadas por uma pista elevada construída em cima do Muro da Mauá? Dinheiro empregado posto fora? E quem é contra não diz como seria substituída a proteção, só critica. (Roberto César Ricardo Pontes, Porto Alegre)

Carris

A Companhia Carris Porto Alegrense poderá ser privatizada, pois a Câmara Municipal aprovou o ato do prefeito Sebastião Melo. O que todos esperam é que os serviços prestados não só melhorem como sejam ampliados. Além disso, que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados pelos futuros controladores particulares. (Sérgio Paulo Ricardo Monteiro, Porto Alegre)