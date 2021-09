suplemento JC Contabilidade, edição do dia 22/09/2021 Os contadores são importantes na vida das empresas de todos os tamanhos. Igualmente, na vida de profissionais liberais ou de cidadãos comuns, que os consultam na hora de fazer o Imposto de Renda da Pessoa Física, para evitar erros e cair na temida malha fina. Cumprimento o Jornal do Comércio pelo, falando da importância da categoria. (Luciano Alves)

Procuradores do Estado

"Deputados barram honorários para procuradores", Jornal do Comércio, página 19, edição de 22/09/2021 Com todo respeito ao trabalho dos procuradores do Estado, mas receber, além dos vencimentos, honorários nas causas que ganham é um exagero. A Assembleia Legislativa barrou esse exagero (), pois se eles quisessem ganhar algo além dos vencimentos nestes casos, deveriam, se fosse possível, se tornar advogados fora do Estado. Eles devem ser bem remunerados, como penso que são, mas sem ganhar honorários nas causas que vencem. (Hélio José Nascente)

Viaduto Otávio Rocha

coluna Pensar a cidade, JC, 22/09/2021 ), como o original, tem que colocar pisos nas calçadas, que têm a falta de muitas lajotas. (Augusto Renck, Porto Alegre) Recuperar o viaduto da Borges é tarefa importante. Lembro quando eu pegava o bonde Duque para ir até o Centro da Capital, então o melhor ponto da cidade para a gente se distrair, fazer compras e ir ao cinema, e o bonde passava em cima do viaduto, na Duque de Caxias, com uma bela vista, dos dois lados do elétrico. Também muitas meninas da minha geração usavam o bonde Duque, da Carris, saindo do Alto da Bronze, com a histórica e saudosa pracinha, para ir ao Colégio Sévigné, na Duque quase esquina com a Marechal Floriano, ou ao colégio Paula Soares, ao lado do prédio antigo, muito bonito e histórico, da Assembleia. Além da pintura ou do novo revestimento das paredes (), como o original, tem que colocar pisos nas calçadas, que têm a falta de muitas lajotas. (Augusto Renck, Porto Alegre)

Vagas de trabalho

Ainda bem que o Estado teve mais 107 mil vagas de trabalho formal criadas em 2021. Isso é muito bom, quando temos ainda milhares de desempregados, tragédia social com reflexos no comércio e na indústria, pelo baixo consumo. Que até o final do ano e, muito mais, em 2022, as vagas de emprego formal aumentem bastante. (Maria Paula de Vasconcellos)

Futebol