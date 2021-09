a locação do Cine Avenida por uma secretaria municipal de Porto Alegre Sobre, a matéria divulgada pelo Jornal do Comércio - através do QR Code -, a prefeitura informou que a concentração de diversos órgãos em um mesmo local vai gerar economia em aluguéis. Seria muito importante que a prefeitura informasse as condições comerciais do contrato de locação do Cine Avenida, como aluguel, período, carência, indexador etc., e quais os órgãos que serão transferidos para este novo local, além das condições comerciais de locação dos prédios que serão desocupados, inclusive se haverá indenizações. (Mauro Santos)

Repórter Brasília

Repórter Brasília, Edgar Lisboa, página 16, edição de 21/09/2021, Jornal do Comércio Finalmente um jornalista escreveu e divulgou aquilo que já se sabia desde o início, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Covid) quer mesmo é tirar o presidente Jair Bolsonaro do seu cargo, por meio de impeachment (). É a mais clara verdade e que ninguém, desde o início da CPI, disse, até agora. (Roberto Maia Coutinho)

Instituto de Educação

Meses e anos passam e o Instituto de Educação, um belo prédio ali na Redenção, continua abandonado, sem recuperação. Milhares de gurias se formaram normalistas, professoras do ensino básico, e ajudaram a educar tantos gaúchos por muitas décadas. É uma pena constatar o que está acontecendo. Não tem dinheiro ou falta interesse do governo do Estado? (Maria Aguilar Rossinelli, Porto Alegre)

Segurança

Ao contrário do que ocorre principalmente em São Paulo, a Segurança Pública no Rio Grande do Sul conseguiu diminuir os índices de furtos, roubos e assassinatos aqui no Estado. Que o trabalho continue e que a criminalidade fique em zero. É um sonho, eu sei, mas é o meu desejo. (Neide Aparecida Siqueira)

Gasolina

Enquanto tivermos apenas uma empresa lidando com o petróleo no Brasil, a gasolina continuará cara. Não há concorrência, e a gasolina, o diesel e outros derivados continuam muito caros. Tem que abrir o mercado. A concorrência será boa para todos. (Gilberto M. de Azevedo Leal, Campo Bom/RS)

Fiação

Porto Alegre continua apresentando um aspecto feio nas suas ruas e avenidas, com a quantidade de fios sobrepostos, misturando também os de telefonia fixa com os de eletricidade, o que é um perigo. A prefeitura tem que acionar as empresas de telefonia para que tirem ou reorganizem os fios, o que dá um aspecto muito feio à cidade. (Isaura Lopes, Porto Alegre)