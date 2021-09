Pensar a cidade 

Cumprimento a jornalista Bruna Suptitz pela. É a primeira vez que vejo um veículo de imprensa tratar de alagamentos com conteúdo e profundidade. Insistam no assunto, para a imprensa o poder público dá respostas, pois está sendo exposta a incompetência em resolver assuntos como o do Arroio Passo das Pedras, que muitos chamam equivocadamente de Arroio Sarandi. A solução, no trecho entre a rua Zeferino Dias e rua Ararás, é aprofundar o leito do arroio, fazer um degrau, como é no Arroio Dilúvio. Do outro lado da avenida Assis Brasil não alaga, pois é mais alto. A calha do arroio está em nível com a avenida Sarandi, por isso o transbordamento! Além da água que desce de partes altas, há o represamento. A solução é fazer projetos, macrodrenagem. Depende de recursos financeiros, sai muito caro e seria de longo prazo. Mudam gestores e não acontece. (Fausto Sartori Fioravanço, morador da avenida Sarandi, Porto Alegre)