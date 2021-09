Supermercados no Litoral

Antes locais para serem aproveitados no verão, com poucas atividades de março até novembro, eis que o Litoral Norte, com a pandemia, viu milhares de pessoas para lá se deslocarem, inclusive trabalhando em home office. A prova disso é que em apenas uma avenida há 10 supermercados, entre Capão da Canoa e Rainha do Mar (). Sinal de progresso e que as nossas praias são agora polos importantes e não apenas locais de veraneio. (Marcos Figueiredo, Porto Alegre)