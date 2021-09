Operar no prejuízo afeta 40% dos bares e restaurantes do Rio Grande do Sul Em relação à matéria "", publicada no Jornal do Comércio, edição de 09/09/2021, infelizmente, com aluguéis, impostos e empregados fica complicado para manter a renda bruta do restaurante, além dos preços dos insumos, que estão a cada mês aumentando, sem poderem ser repassados ao consumidor final. (Mateus Peres)

Crise nos restaurantes II

Outro fator muito relevante que afetou os restaurantes foi o grande número de pessoas no trabalho informal, sem arcar com custos e que, de suas casas, mesmo sem nenhuma estrutura, fazem alimentação para vender. (Rober Bampi)

Cesta básica

Quando isso vai ser questionado? O que poderia justificar? Como as pessoas não se revoltam e dão um basta nesse abuso? O Rio Grande do Sul é um celeiro de produção agrícola e que alimenta a nação, e tem de suportar essa cesta básica hiperabusiva! O que é isso? (João Maurício Hack Cardozo)

7 de Setembro

O Supremo Tribunal Federal (STF) que prende sem ter processo, que prende deputado mesmo com imunidade parlamentar, que manda prender caminhoneiro... O povo está vendo quem está cometendo abusos. (André Pereira)

7 de Setembro II

Interessante foi a manifestação de Luiz Fux, informando que não comparecerá a uma possível reunião do Conselho da República. Ora, o presidente do STF não integra o Conselho da República? Regras constitucionalmente postas na Carta Política devem ser utilizadas em suas hipóteses. Lembrando que a discricionariedade de convocação é do chefe do Executivo Federal, uma vez que Conselho da República é o órgão superior de consulta da presidência. (Alexandre César Eustáquio)

Protocolos na Expointer

Proibições que somente existem porque há muitos que precisam delas para cabrestear seu comportamento. Houvesse prudência e empatia, tais normas seriam desnecessárias. (Carlos Timm)

Correção

"Indústria metalmecânica movimenta a economia de Canoas" (caderno Empresas&Negócios, Jornal do Comércio, edição de 06/09/2021) Diferentemente do que publicamos na reportagem, a empresa Dongwon, instalada no município, é da Coreia do Sul.