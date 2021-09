Cashback gaúcho

a matéria publicada na edição de 6 e 7 de setembro Apreciei, a mesma está bem escrita e bem esclarecedora. No entanto, o programa do governo gaúcho não tem o menor sentido da formalização e aumento de arrecadação do ICMS. Eu mesmo não gosto de fornecer o meu CPF nas compras de supermercados pelo fato que esta operação é extremamente lenta, irritante e trabalhoso, tanto para o cliente como para o operador. Observa-se que mais de 95% das compras são pagas através de cartões de débito ou de crédito. Com certeza, nos mesmos deve constar o nosso CPF. Portanto, bastaria uma pequena alteração no programa da Nota Fiscal para que o CPF seja automaticamente incluído. (Milton Telesca Barbosa)

Restaurantes

Estamos perdendo o poder de compra e de ter lazer também. É uma questão de prioridades, primeiro pagamos as contas fixas, depois saímos pra comer fora, se sobrar. Esse é o retrato do consumidor de hoje. (Carla Britto)

Sete de Setembro

O presidente Bolsonaro tem mais de 60% de rejeição, com um rejeição deste tamanho jamais será reeleito, com toda a certeza. Daqui para a frente ele vai querer incendiar o País, porque reeleição pra já não existe mais. (Adriana F Cardoso Mendes)

Sete de Setembro II

Interessante é que apesar de receberem seus subsídios do Estado, sendo classificados como agentes políticos, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se consideram acima da Constituição. A Carta Política traz em seus artigos a harmonia e independência entre os Poderes, ela não autoriza a submissão de um deles pelo Judiciário ou vice-versa. Repostas constitucionais em uma crise constitucional. (Alexandre César Eustáquio)

Revitalização do Centro

É meritória a desoneração dos prédios antigos do Centro Histórico de Porto Alegre, mas o incentivo à construção de novos espigões parece ser desaconselhável. Começa pela infraestrutura insuficiente, com vias estreitas, fiação esclerosada e encanamentos enferrujados. Além disso, tem a questão da segurança contra o fogo. Sem contar com a questão de sanidade e estética. Uma verdadeira revitalização deveria começar por uma solução para a rodoviária, Salgado-Borges e para o comércio de rua. E nem precisa construir um segundo Centro Popular de Compras, basta ocupar alguns dos tantos prédios desocupados. Enfim, atrair novos moradores não passa de discurso e de utopia, pois, na verdade, as pessoas vão ao Centro por obrigação e tão logo podem, fogem do Centro Histórico, que sequer lhes oferece banheiro público. (Sérgio Becker, Porto Alegre)