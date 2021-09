Venda da Corsan e CEEE

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A liquidação da Corsan, como da CEEE, traz perda econômica e social ao Estado, que vamos constatar com o passar do tempo. A maior perda é a social, em que trabalhadores serão jogados na rua. Governantes, além de não terem a capacidade para criar empregos (!), destroem os que existem. Nossos parlamentares, com altos salários e privilégios, jamais cumpriram seu papel constitucional de fiscalizar autarquias e empresas públicas, optam pela liquidação do Estado. Triste caminho para a sociedade e o cidadão. (Marcelino Pogozelski, diretor da União Geral dos Trabalhadores-UGT/RS)

Carris

Concordo que o ideal seria manter a Companhia Carris funcionando. Mas sem prejuízos, como acontece agora e com melhores serviços. Só espero que as empresas particulares, depois, consigam atender toda a população porto-alegrense, que precisa se deslocar diariamente para o trabalho, com horários a cumprir. (Ana Cláudia Soledad, Porto Alegre)

Praga social

O comércio de drogas é um mal que tem crescido muito, como mostram apreensões de 1,5 mil kg de cocaína, 5 toneladas de maconha, etc. É a origem de muitas mortes em assaltos a pessoas e bancos, para compra daquelas, e causa vultosos prejuízos ao País, com faltas ao trabalho, redução da capacidade para este, custeio pelo SUS das consequências, de mais policiais, munição, viaturas, manutenção, etc. Se negociantes fossem condenados a trabalhar em obras públicas, mediante vigilância, diminuiria seu número e o custo. A Constituição não é obstáculo a que governo e parlamentares ajam, pois já foi emendada mais de 100 vezes! (Avelino Cabral, escriturário)

Coronavírus

Estou nervosa há um ano e meio por conta da pandemia. Quando tudo parecia que iria melhorar, desde junho passado, eis que novas variantes chegam e colocam-me em prontidão, com o uso de máscaras, ficando em casa quase sempre, lavando as mãos e passando álcool em gel. Com todo o progresso desde a pandemia da Gripe Espanhola entre 1918/1920, estamos passando pelos mesmos ou até piores problemas que sofreram nossos avós e bisavós quando moços, há pouco mais de um século. (Sônia Medeiros)

Club Cotillon