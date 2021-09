Prefeitos de praças

coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, edição de 31/08/2021 Muito boa ideia a do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), ao nomear pessoas da comunidade e que moram no entorno ou próximas de praças para nomear uma delas como "xerife" da área (). Assim, pessoas que já se interessavam pelos cuidados do local terão uma tarefa oficializada, cuidando e pedindo providências para as praças de Porto Alegre. (Ana Paula F. Bacellar, Porto Alegre)

Iluminação

Tem que acelerar a troca de lâmpadas para LED e ampliar a presença de postes de iluminação em Porto Alegre. Temos ruas muito escuras, onde os larápios aproveitam para quebrar vidros de carros - e como tem automóvel nas ruas à noite na cidade - para furtar o que for possível. Mais iluminação pública trará mais segurança para a nossa cidade, com certeza. (Paulo Othero Vargas, Porto Alegre)

Limpeza

Parabéns à prefeitura de Porto Alegre, pois neste último domingo, dia 29 de agosto, vi equipes limpando ruas e praças em bairros, especialmente no Jardim Botânico, onde moro. A Capital precisa de varrição e capina mais seguidas e que as pessoas não joguem tanto lixo nas sarjetas, que entopem as bocas de lobo e causam inundações quando de chuvas fortes. (Samuel Lovatto Bernardes)

Paralimpíada

O Brasil está fazendo bonito na Paralimpíada do Japão. Temos atletas muito bons na natação e no atletismo, entre muitos outros. Parabéns a todos eles. (Sílvia de Oliveira Mansur, educadora física)

Coronavírus

Está infernal essa história de que a cada dia surja outra cepa ou variante do coronavírus, e sempre muito mais forte do que a anterior. Isso dá nos nervos de todos. O Brasil está parado faz muito tempo, com graves problemas na economia. (Fábio Sotero Martins, Porto Alegre)

Três Poderes

Tantos problemas para serem resolvidos e continua o enfrentamento entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O que o Brasil precisa é de soluções para conseguir geração de empregos, menos desigualdade social e problemas como temos agora, tudo agravado pela pandemia do novo coronavírus. Basta de discussões estéreis. (Guilherme Fontes)