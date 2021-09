Crise no Grêmio

"Cinco motivos para a má fase tricolor", Jornal do Comércio, 01/09/2021 Muito bom o ponto de vista na página de Esportes, analisando causas dos maus resultados do Grêmio (). Espero que a diretoria consiga contornar estas carências. Apenas registro que o atual técnico Luiz Felipe Scolari não tem a menor culpa para tantos insucessos no presente momento. Também confio que a diretoria sabia contornar esta situação e fazer com que os atletas ofereçam bons resultados à torcida do Grêmio e, assim, evitar a 2ª Divisão. (Hans Peter Gerwy)

Consumo de energia

Os grandes consumidores de energia têm que economizar para evitar apagões. Os consumidores domésticos têm que apagar as luzes, viver em penumbra, tomar banho frio, para evitar a elevação, maior ainda, do custo do consumo de energia elétrica. Então, uma pergunta às autoridades responsáveis: por que permitem jogos de futebol à noite em estádios vazios? Respondam aqui, nessa coluna. (Renato J. de Lima, Porto Alegre)

Cobradores

"A extinção gradativa da função de cobrador" (Opinião, Jornal do Comércio, edição de 01/09/2021) . Que interessante ver o discurso de vereadores, a primeira justificativa (para a extinção dos cobradores) é o preço da passagem. Tenho 60 anos e infelizmente sempre ouço o mesmo discurso para justificar. Se tem milhões de desempregados, querem me dizer que todas estas pessoas vão arrumar emprego. É um jogo de palavras. Cansa... (Renato Reus)

Josep Piqué

Josep Piqué diz que Pacto Alegre já criou um projeto de futuro para a capital gaúcha. Muito bom, mas não li nada sobre a responsabilidade social das empresas, porque atrair empresas que oferecem um punhado de empregos não é o suficiente para inovar onde todos saiam ganhando. Gostei muito do Pacto, importante demais. (Rosana Brites Garcia)

Independência do Brasil

A independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, em 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser colônia portuguesa e passou a ser nação independente. A independência tem grande ligação com a transferência da corte portuguesa para a colônia, em 1808. Os acontecimentos entre 1808 e 1822 levaram ao desgaste na relação entre a elite brasileira com o Reino de Portugal. A proclamação da Independência foi um passo decisivo para a organização do estado brasileiro. Significou soberania para que o país pudesse estabelecer normas políticas e administração pública. Para finalizar, um pensamento de Getúlio Dornelles Vargas: "Os direitos de autonomia e independência antes de proclamados já existem". (Danilo Guedes Romeu, aposentado, Porto Alegre)