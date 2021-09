"Uso de energia solar no campo cresce no Estado", Jornal do Comércio, página 11, edição de 30/08/2021 Pelo que se tem lido, a energia solar veio para ficar entre nós, como a energia eólica (). Tenho notícias de que muitas pessoas, bem como empresas, têm colocado painéis para aproveitar a energia solar, com boa economia, com o custo da instalação voltando em torno de um ano, logo, é uma boa solução. E quando temos problemas com a energia, com a seca nos rios das hidrelétricas, é bom mesmo ir instalando painéis para captar a energia solar. (Paulo Renato Solimões, Sapucaia do Sul/RS)

Expointer

Desde o bairro Menino Deus, quando meu pai me levava até lá para que eu, criança da cidade, visse os animais de perto, conhecendo bois, ovelhas - que eu mais gostava - e admirando o pessoal da campanha fazendo churrasco ao ar livre. Era um encanto. Por isso, fico contente com mais uma Expointer, lá em Esteio. Que seja um sucesso, tirando um pouco do pessimismo geral por conta do coronavírus. (Luis Carlos M. Paranhos, Porto Alegre)

Sobre a Benjamin Constant

nota do leitor Sérgio Luiz da Silva na coluna Palavra do Leitor, página 4, edição de 31/08/2021 do Jornal do Comércio Referente à, a Secretaria Municipal de Serviço Urbanos (Smsurb) agradece a contribuição do cidadão e informa que a avenida Benjamin Constant receberá serviços de recuperação do pavimento no início de 2022. A prefeitura de Porto Alegre reforça a importância dos registros e solicitações de serviços através do aplicativo 156 POA e do telefone 156. (Marcelo Noms, Assessoria de Comunicação Smsurb)

Correios

Os Correios continuam entregando correspondências com três e até quatro meses de atraso. Por estes dias, recebi boleto de pagamento de condomínio de junho. Ora, claro que está vencido. Minha sorte é que tenho débito em conta. Mas, e quem não tem? (Márcio Pence)

Reportagem Cultural

"Club Cotillon marcou a noite de Porto Alegre por quase três décadas" (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 27/08/2021) . Linda matéria! Um pouco da memória da nossa cidade! (Lisie Valeria Paz, Porto Alegre)

Reportagem Cultural II

Adorei conhecer um pouco da história de como era a noite de Porto Alegre. (Cleiton Tollens)