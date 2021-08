Excelente a matéria do jornalista Marcelo Campos sobre o Club Cotillon ( Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 27/08/2021 ). Lembra uma época em que Porto Alegre tinha muita elegância e bailes e festas para os jovens e os nem tão jovens dançarem de rosto colado, para os rapazes uma alegria imensa por estarem, geralmente, com a moça que gostariam de namorar. Pois muitos namoraram, noivaram e casaram depois, como era o costume da época, hoje meio abandonada esta sequência nos relacionamentos. Se recordar é viver, eu revivi tempos da minha juventude. (Maria Luiza de Souza Aguiar, Porto Alegre)

Club Cotillon II

Muito bom o texto sobre o Club Cotillon. Lembro bem desta época, lendo a coluna da Gilda Marinho no Diário de Notícias, que meu pai assinava. Parabéns pela perfeita descrição, de tempos que não voltam mais. (Marco Muller)

Club Cotillon III

"Club Cotillon marcou a noite de Porto Alegre por quase três décadas" (JC, 27/08/2021). Maravilha conhecer um pouco da história social da cidade. (Lea W. Machado)

