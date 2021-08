GeraçãoE - 6 anos 

Supermercados

Rodoviária

Segurança em Pelotas

Parabéns à prefeita Paula Mascarenhas (PSDB), de Pelotas, que conseguiu reduzir em quase 90% as ocorrências policiais na sua cidade. E isso, segundo ela (), pelo envolvimento do município no esquema de prevenção à criminalidade. É isso que todos os municípios deveriam fazer, para diminuir tantos crimes contra as pessoas como ocorre atualmente. (Ronaldo Souza Bernardes)

Torres no Beira-Rio

A nota com este título na coluna do experiente Fernando Albrecht () merece reflexão. Em 1956, time de futebol ganhou área pública especificamente para a promoção e o desenvolvimento de um esporte. Com o tempo, criou-se a indústria do futebol, que movimenta bilhões de reais, sem que os clubes paguem suas obrigações financeiras (impostos, previdência, etc). Em 2008, a Câmara Municipal concedeu índices construtivos especiais para áreas ocupadas pelos dois clubes de Porto Alegre, sob a alegação de os clubes obterem recursos para remodelar seus estádios devido à Copa de 2014. Curioso: um empreendedor particular tem limite de altura para o prédio que deseja construir em área de sua propriedade. Limite esse variável diante da proximidade do Guaíba. No entanto, uma organização pode construir o espigão que quiser numa área pública que lhe foi doada pelo poder público. (Sérgio Becker, Porto Alegre)