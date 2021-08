Clubes sociais e a pandemia

Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios, Jornal do Comércio, edição de 23/08/2021 É uma pena, mas clubes tradicionais de Porto Alegre estão com dificuldades financeiras e vendendo áreas para investimentos imobiliários (). Sabe-se que a juventude do século XXI frequenta muitos bares e tem pontos de referência. Antes, até os anos 1990, clubes eram referência com bailes, reuniões-dançantes, festas de aniversário e o tradicional Baile das Debutantes. Muitos não fazem mais nada e o número de sócios diminuiu muito, dificultando a manutenção. Mudança de hábitos com certeza e que dificilmente voltarão. Ficam as saudades e as lembranças das festas nos clubes, quando muitos namoros começaram e terminaram em casamento, hoje de famílias com filhos e netos. (Gildo M. Vieira Corbellini, Porto Alegre)

Imposto de Renda

A reforma do Imposto de Renda proposta pelo Ministério da Economia é um absurdo, pois o governo federal, estados e municípios já vêm arrecadando muito (ver os aumentos reais anuais todos os meses), devido à inflação dos preços que não é repassada para salários e aposentadorias. Qualquer aumento de impostos significa um novo confisco, além da inflação de 10% (não repassada) que já vem de vários anos. (Rafael Alberti Cesa, Caxias do Sul/RS)

Crise entre os Poderes

É muito importante que os presidentes do Senado e do STF tenham uma reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Os atritos seguidos entre eles não colaboram em nada para que a economia deslanche e volte a gerar muitos empregos, o que mais o Brasil necessita. Chega de brigas todos os dias! (Nadir Coelho Saraiva, Porto Alegre)

Voto impresso

Se existe algo estranho e difícil de entender é o voto impresso. Se é só acoplar impressora à urna eletrônica, por que tanta resistência? Quem não gostaria de conferir no papel o seu voto? E ter o prazer de colocá-lo numa urna para dirimir qualquer dúvida. Quando da implantação do ponto eletrônico, houve a brincadeira de ser um aparelho sem impressora, para em seguida implantar com impressora. Isso deve ser justificado com bases técnicas. (Bruno Pedro Rech, contador e empresário, Sarandi/RS)

Paralimpíada

Ver homens e mulheres com diversas deficiências desfilando na abertura da Paralimpíada de Tóquio 2020/2021, é algo espetacular e deve servir de estímulo para todos, pois são a resistência, o esforço e o treinamento superando os obstáculos físicos que eles têm. São exemplos para todos nós, tenhamos ou não qualquer tipo de deficiência. (Rosamaria Brittes)