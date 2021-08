Concessão de parques

Jornal do Comércio, edição de 18/08/2021 Conceder parques no Rio Grande do Sul e o Jardim Botânico em Porto Alegre, se forem bem administrados, será muito bom para a população que os visitar. A Assembleia Legislativa aprovou (). Mas os que passarem a administrar os parques têm que investir e dar segurança. Penso que daqui a algum tempo, a Redenção também será administrada, mas sem cobrar ingresso, apenas podendo explorar alguns negócios. (Paulo Sérgio Monsanto, Porto Alegre)

Brique da Redenção

"Público volta ao Brique da Redenção, mas expositores reclamam de camelôs" (Jornal do Comércio, 23/08/2021) Em relação ao texto, tem lugar para todos: camelô vende porcaria e, no Brique, é só coisa boa, artesanato etc. (Renan Flicktchnier)

Pensar a cidade

Revitalização do Centro

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi até o Rio de Janeiro para conhecer as ações de revitalização empreendidas pela prefeitura da Cidade Maravilhosa. Espero que tenha recebido boas ideias e conselhos para que não troque a revitalização pela enxurrada de arranha-céus no Centro Histórico de Porto Alegre. Para mim, 10 andares no máximo deveria ser a altura dos novos edifícios aqui na Capital. (Rodrigo Cardoso Manta)

Cinemas fechados

Estão fechando, um após o outro, os cinemas de Porto Alegre, todos os de rua, sobrando só o Capitólio, e o prédio do Avenida, ambos com uma arquitetura muito bonita. Agora chegou a vez dos cinemas de shopping centers. A pandemia, com milhares ficando em casa, com certeza ajudou a acabar com muitos cinemas na cidade. E não sei se voltarão, após a pandemia, com as mudanças de hábitos. (Jucinei Horta, Porto Alegre)

BR-116

Quem precisa usar a BR-116 deve estar sofrendo muito. Tanto na ida quanto na volta de São Leopoldo e Novo Hamburgo, além de Canoas e Esteio, perde-se uma hora no anda e para, tal a quantidade de veículos a transitar, mas só lentamente. É um suplício. Prefeitos da Granpal devem providenciar junto ao Dnit algum tipo de acesso antes e depois das duas cidades. E quem sair ou chegar das 17h e até às 19h, perderá mais tempo e combustível. Com a gasolina passando dos R$ 7,00, sai caro. (Newton S. Dutra)