Redução salarial  

"Rio Grande do Sul registra 202 mil acordos de redução de jornada ou salário", Jornal do Comércio, edição de 19/08/2021 Claro que não é muito bom para os empregados. Mas reduzir salários em vez de demitir é o melhor, nestes tempos difíceis pelos quais passam Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e todo o Brasil, por conta do coronavírus que se transformou, há um ano e meio, em pandemia mortal (). Iniciativa inteligente. Mas, espero que após o fim da pandemia tudo volte ao normal, principalmente nos salários. (Tiago M. Campos, Porto Alegre)

Mercado Público

O Mercado Público de Porto Alegre tem que voltar a abrir nos domingos, se é que já não está abrindo, segundo notícias de dias passados. Antes dos supermercados que ficam abertos sábados, domingo e feriados, inclusive durante toda a pandemia, era no Mercado Público que se comprava tudo de bom, quando se tinha que fazer uma festa de aniversário, bodas de prata ou ouro, ou casamentos nas residências, um lindo tempo que peguei, ainda guri, aqui em Porto Alegre. Vamos abrir o Mercado Público todos os dias da semana. (Gilmar Roberto da Silva, Porto Alegre)

LDO 2022

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), entregou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 à Câmara Municipal. Muita verba e obras, mas nenhuma linha sobre reajuste aos municipários, sem nada há quase cinco anos. Está errado, pelo menos a inflação de 2020 ou mesmo de 2019 (IPCA) deveria ser dada aos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. (Humberto Fagundes)

Ecosul e os pedágios

"Ecosul desiste de nova prorrogação de concessão no Polo Rodoviário de Pelotas" (Jornal do Comércio, página 5, edição de 17/08/2021) Em relação à matéria, para quem reclama das rodovias sob cuidado da empresa, experimente andar em rodovias onde quem dá a manutenção é o governo ou o Estado. São precárias, não chega serviço de atendimento, as pessoas morrem sem socorro. Então, eu digo, antes de falarem e pensarem apenas no valor do pedágio, olhem também a quantidade de pessoas que ali trabalham e sustentam suas famílias, as manutenções e serviços feitos nas estradas. (Rochele Dos Santos)

Clima

Que há mudança climática no mundo, só não vê quem não observa pelo que estamos passando. Um calor forte em junho e, em julho e agosto, frio até com neve aqui no Rio Grande do Sul. É a mudança climática que especialistas vêm alertando que está correndo no mundo todo. Então, o mundo tem que agir e logo. (Maria do Carmo Meneghel)