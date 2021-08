Tarcísio Meira faleceu aos 85 anos Tarcísio Meira encantou milhões de brasileiros durante sua longa carreira no cinema e, principalmente, na televisão. Fez dupla com outra excelente atriz, a gaúcha Glória Menezes, de Pelotas. Foram a dupla mais querida dos brasileiros por algumas décadas. Mas, deixando muitas saudades em milhões de brasileiros que admiravam suas atuações nas novelas. Que esteja na Santa Paz de Deus! (Célia Ferraz Fagundes)

Agosto

Diz o ditado popular que agosto é o mês do desgosto e isso é confirmado pelo colunista Edgar Lisboa, na coluna Repórter Brasília. Não é que em plena pandemia do coronavírus tivemos uma forte onda de frio que obrigou a todo mundo a se agasalhar e a termos muitas campanhas para ajudar os que não têm roupas e vivem nas ruas, uma tristeza que só tem aumentado em Porto Alegre. Espero que este mês acabe logo. (Rivaldo Monclair, Porto Alegre)

Auxílio emergencial

A quinta parcela do auxílio emergencial começará a ser paga neste dia 18 de agosto. Não resolve todos os problemas das famílias desempregadas, mas é uma ajuda na hora certa. (Roberto P. Rosa)

Imposto de Renda

Pagar 27,5% sobre um aluguel de R$ 6 mil e que sustenta uma família de 9 pessoas é um exagero. Mas, na Câmara Federal, os deputados não têm pressa nem tempo para debater o assunto. O Imposto de Renda é um dos tributos mais justos, mas, convenhamos, pagar quase 30% sobre 6 mil reais brutos é um exagero, pois se trata de uma velha moradia, mas bem ampla, da família que dela se sustenta há anos. (Ricardo Freire)

Bolsa de Valores

A Bolsa de Valores - B3 - se constitui na melhor alternativa para atingir a independência financeira no longo prazo. Comecei a estudar sobre ações em janeiro de 2020 e, logo a seguir, houve a forte crise, provocada pela pandemia, o que propiciou muitas oportunidades na B3, com preços despencando. Sim, os investidores aproveitam crises para ir às compras, mas também fazem uma reserva de emergência. A primeira providência é estudar o assunto. É importante escolher ações de empresas lucrativas, de bons setores (perenes), por exemplo, energia, seguros e saneamento, que paguem bons dividendos, e comprá-las baratas. Essa linha de investimento é baseada no livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, no qual é destacado também a necessidade do aporte mensal consistente, por muitos anos, com paciência, para que, lá no futuro, se possa viver de renda passiva, ou de dividendos. Troquei a poupança pela Bolsa de Valores. (Helenita B. Thomé, jornalista)