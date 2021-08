Consumidores idosos

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Somente agora o comércio está se dando conta de que a população de idosos, com aposentadoria e/ou pensão, ainda que baixas, são os consumidores em potencial no Brasil (Jornal do Comércio, caderno Empresas&Negócios, edição de 09/08/2021). É melhor que seja assim, pois os idosos têm tempo e algum dinheiro para irem às compras. Além disso, geralmente dão bons presentes para filhos e, mais ainda, para os netos, que fazem a alegria das suas vidas. (Maria Julieta Prates)

Torres e a pandemia

"Torres recebe selo internacional de destino seguro durante a pandemia" (Jornal Cidades, JC, edição de 13/08/2021). Nossa cidade vem há muito tempo tentando cumprir todos os procedimentos ditados pela técnica e pela saúde. Temos um povo ordeiro e cativante, por isso conseguimos esta honraria. Parabéns ao povo de Torres. (Moacir Minato)

Transporte coletivo

Em qualquer discussão responsável que se queira fazer sobre o transporte coletivo da Capital, devemos esclarecer que a situação vem se construindo há três décadas. Em meados de 1985, na Alemanha, técnicos deram início a um estudo chamado "O Enfarto do Trânsito" para reduzir tranqueiras, custos e prejuízos ambientais. Em Porto Alegre, nada foi projetado para prevenir os problemas que estamos enfrentando hoje por uma falta de capacidade de inovação e perspectiva de futuro. Entretanto, a relação preço/qualidade foi ignorada por todos os prefeitos que passaram, e nessa esteira de omissões citamos a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa e os governadores, que nunca tiveram vontade de abordar o tema com responsabilidade. A Carris será privatizada, mais uma empresa privada (!) para sugar o poder público, o tempo vai mostrar. Não cansamos de dizer que os metrôs-elevados ganharam importância em várias cidades do mundo, mas aqui há uma omissão constrangedora em discutir esta alternativa. (Marcelino Pogozelski, diretor da União Geral dos Trabalhadores-RS)

Gerd Bornheim

Nossa, eu amo Gerd Bornheim, que escrita, que capacidade intelectual de pensar ("O legado de Gerd Bornheim para a Filosofia e a crítica teatral no Brasil", Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 06/08/2021). Só o texto O sentido e a evolução do trágico já seria suficiente para colocá-lo na categoria de grande. (Valdeci Oliveira)

Paulo José

Ator gaúcho Paulo José morre aos 84 anos (Jornal do Comércio, 12/08/2021). Foi um maravilhoso ator, sou fã dos seus personagens! (Daniel Brasil, trovador repentista)