O legado de Gerd Bornheim para a Filosofia e a crítica teatral no Brasil " (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 6/08/2021). Pouco lembrado no Rio Grande do Sul e ainda menos em sua cidade natal, Caxias do Sul, em cuja universidade também lecionou. Seu nome é lembrado na mais importante Galeria de Arte de Caxias do Sul. Grande parte da documentação familiar, bem como toda a correspondência enquanto esteve no exílio, encontra-se no Arquivo Histórico Municipal de Caxias do Sul. (Juventino Dal Bó)

Minuto Varejo

Coluna que está muito boa é a nova, chamada de Minuto Varejo, no Jornal do Comércio, da jornalista Patrícia Comunello . Ali se fica sabendo das novidades das vendas no comércio em geral, ainda mais agora que há uma retomada das atividades, após a pandemia da Covid-19 ter dado uma recuada. Pouca, mas sempre menos mortes, graças a Deus. E os vídeos da coluna também estão na RDC TV, boa ideia também. (Alexandre Mendes, Porto Alegre)

Opinião Econômica

coluna Opinião Econômica, Jornal do Comércio, 09/08/2021 Muito bom o enfoque de Rodrigo Zeidan () quando analisa Meritocracia. Está totalmente correto em asseverar que as "condições de partida" em uma sociedade mais socialmente justa é o melhor caminho para dar melhores condições de crescimento ao cidadão. As Sociais Democracias, notadamente na Europa, conseguiram, depois de décadas, estabelecer condições gerais de maior igualdade. Não eliminam a livre iniciativa nem tampouco desassistem a massa da classe média. Evidencia também que não há "méritos" em se criar num ambiente abastado nem ser protegido por figuras de ganhos em sistemas de estado. Estes extremos eliminam a condição inicial se igualdade. (João Carlos Wilhelm Coelho, engenheiro)

Prova de Vida

Até o final deste ano, a Prova de Vida que os aposentados e pensionistas do INSS têm que fazer anualmente está suspensa. Com a pandemia voltando com as variantes, é melhor que os "velhinhos" fiquem em casa, sem perigo de contaminação. Mas eu e outros conhecidos já fizemos a Prova de Vida nos bancos onde recebemos a aposentadoria, isso há cerca de dois meses. (Francisco M. de Souza Lemos, Porto Alegre)

Pandemia

Incrível a volta de surtos da pandemia da Covid-19 em Porto Alegre. Agora hospitais importantes são alvo da doença, mesmo que as mortes tenham sido de pessoas com doenças outras, mas isso é de apavorar a todos nós e causa dor nas famílias que perderam entes queridos. Vamos todos nos vacinar e rezar muito para que a doença nos deixe em paz, pelo menos em 2022, pois penso que neste ano de 2021 ela continuará. (Elizabeth Contreiras)